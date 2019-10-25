МАУ скорочує польоти з «Борисполя» та закриває низку маршрутів



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Повітряне сполучення між Києвом і Пекіном буде призупинено

Новий розклад вводиться з 16 листопада 2019 року на весь зимовий сезон навігації 2019/2020

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» скорочує польоти з Міжнародного аеропорту «Бориспіль» на зимовий сезон для оптимізації витрат та уникнення збитків.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі МАУ 25 жовтня.

«Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» оптимізує систему хаба в Міжнародному аеропорті «Бориспіль» з урахуванням коливань попиту, транзитних потоків, прогнозів розвитку економіки України та ситуації з необхідністю обльоту території Російської Федерації. Скорочення програми польотів обумовлене необхідністю оптимізації витрат авіакомпанії та повернення її до зони беззбитковості», - йдеться в повідомленні.

Також уточнюється, що новий розклад вводиться з 16 листопада 2019 року на весь зимовий сезон навігації 2019/2020.

Згідно з новим розкладом, у зв'язку з негативною рентабельністю МАУ припинить виконання рейсів до Аммана, Мінська й Риги. До того ж повідомляється, що у зв'язку зі змінами плану польотів далекомагістральних рейсів виконання дублювальних нічних і денних рейсів МАУ на східних напрямках буде скорочено.

«Повітряне сполучення між Києвом і Пекіном буде призупинено, а частотність польотів за маршрутом Київ – Бангкок – Київ знижено до 3 щотижневих рейсів. Такі зміни набудуть чинності з 16 листопада і діятимуть аж до вироблення урядом України ефективного рішення зі створення рівних конкурентних умов для українських та іноземних перевізників при виконанні рейсів з обльотом території Російської Федерації», - додають у МАУ.