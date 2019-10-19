Польський оператор ГТС заявив, що поки не може забезпечити імпорт Україною 6,6 млрд м³ газу на рік



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Такі обсяги потребують додаткових інвестицій у польську ГТС – Gaz-System

Інфраструктура польської газотранспортної системи дає змогу транспортувати в Україну до 2 млрд м³ газу щороку за умови періодичних перерв.

Польський газотранспортний оператор Gaz-System поки не може забезпечити імпорт Україною 6,6 млрд м³ газу – такі обсяги потребують додаткових інвестицій у польську ГТС.

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Зараз інфраструктура дає змогу транспортувати до 2 млрд м³ газу щороку за умови періодичних перерв.

«Забезпечення обсягів на рівні 6,6 млрд м³ потребує додаткових інвестицій у систему, якою керує Gaz-System. Інвестиційне рішення буде ухвалено після відповідного економічного аналізу, підкріпленого укладеними договірними зобов’язаннями між сторонами», – ідеться в релізі.

16 жовтня голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв повідомив про завершення будівництва газопроводу-перемички на компресорній станції «Комарно» у Львівській області.

«Після завершення тестування цієї нової ділянки доступна для імпорту з Польщі пропускна спроможність зросте із 6,5 до 18 млн м³ на добу. У річному вимірі – це майже 6,6 млрд м³, або приблизно половина всієї річної потреби України в імпорті газу», – заявляв він.

Як повідомлялося, Україна готується до поставок газу з Греції.