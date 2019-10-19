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    Економіка та фінанси

    Україна готується до поставок газу з Греції

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    <p>Модифікація станції Гребеники дозволить підготуватися до проходження зими-2019/2020</p> - Україна готується до поставок газу з Греції

    Модифікація станції Гребеники дозволить підготуватися до проходження зими-2019/2020

    Україна модернізує газовимірювальну станцію на кордоні з Молдовою

    Газовимірювальну станцію Гребеники в Одеській області на кордоні України і Молдови модернізують.

    Про це повідомляє пресслужба «Укртрансгазу».

    На об'єкті планують вмонтувати нову газову обв'язку для вимірювання газу в реверсному режимі без змін у газовимірювальному обладнанні. Роботи на об'єкті планують завершити до 1 листопада.

    «Модифікація об'єкта дозволить підготуватися до проходження зими-2019/2020, зокрема, у разі припинення транзиту газу з РФ - диверсифікувати потоки імпорту газу в Україну», - пояснили в «Укртрансгазі».

    Зазначені роботи проводяться відповідно до ініціативи CESEC (зустріч операторів ГТС Центральної і Південної Європи. - ред.), яка передбачає транспортування газу через трансбалканські трубопроводи в реверсному напрямку з Греції через Болгарію і Румунію в Україну і Молдову.

    Нагадаємо, що Україна побудувала газопровід для збільшення постачання блакитного палива з Польщі. Будівельно-монтажні роботи з підключення нової технологічної ділянки успішно завершені на компресорній станції «Комарно» у Львівській області.

    Проектна потужність модернізованої ділянки складатиме 15 млн куб. м на добу в аверсному режимі та 18 млн куб. м на добу в реверсному режимі з Польщі.

    енергетика газ Греція опалювальний сезон Україна ГТС
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