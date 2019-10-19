Україна готується до поставок газу з Греції



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Модифікація станції Гребеники дозволить підготуватися до проходження зими-2019/2020

Україна модернізує газовимірювальну станцію на кордоні з Молдовою

Газовимірювальну станцію Гребеники в Одеській області на кордоні України і Молдови модернізують.

Про це повідомляє пресслужба «Укртрансгазу».

На об'єкті планують вмонтувати нову газову обв'язку для вимірювання газу в реверсному режимі без змін у газовимірювальному обладнанні. Роботи на об'єкті планують завершити до 1 листопада.

«Модифікація об'єкта дозволить підготуватися до проходження зими-2019/2020, зокрема, у разі припинення транзиту газу з РФ - диверсифікувати потоки імпорту газу в Україну», - пояснили в «Укртрансгазі».

Зазначені роботи проводяться відповідно до ініціативи CESEC (зустріч операторів ГТС Центральної і Південної Європи. - ред.), яка передбачає транспортування газу через трансбалканські трубопроводи в реверсному напрямку з Греції через Болгарію і Румунію в Україну і Молдову.

Нагадаємо, що Україна побудувала газопровід для збільшення постачання блакитного палива з Польщі. Будівельно-монтажні роботи з підключення нової технологічної ділянки успішно завершені на компресорній станції «Комарно» у Львівській області.

Проектна потужність модернізованої ділянки складатиме 15 млн куб. м на добу в аверсному режимі та 18 млн куб. м на добу в реверсному режимі з Польщі.