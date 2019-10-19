Український студент змусив штучний інтелект допомагати блогерам та композиторам



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У розробку українського студента інвестуватиме компанія з Гонконгу

Програму Harmix створив київський першокурсник технічного університету «КПІ ім. Ігоря Сікорського» Назар Поночевний

Першокурсник Національного технічного університету «КПІ ім. Ігоря Сікорського» Назар Поночевний створив програму, що допомагатиме блогерам, відеомонтажерам та композиторам підбирати музику музики до відео або відео до аудіотреку, що гармонійно поєднуються і вдало передають задум митця.

Про це повідомляють у столичному департаменті освіти і науки Київської міськдержадміністрації.

Зазначається, що проєкт Harmix використовує штучний інтелект, який аналізує відеоролик і рекомендує максимально гармонійний до нього музичний твір.

«Неможливо переглянути мільйони різних варіантів поєднання і власноруч порівняти кожен із них», - говорить автор ідеї.

Проєкт Harmix та її втілення вразило міжнародне журі конкурсу VIII Фестивалю інноваційних проєктів «Sikorsky Challenge 2019». На його закритті представники Гонконгської компанії Global Virtual Design and Construction Limited підписали договір із Назаром Поночевним про наміри інвестувати та підтримувати розвиток програми.

З цим проєктом Назар на початку цього року став фіналістом конкурсу «POLYTECO Україна 2018 – 2019» та призером міжнародного науково-технічного конкурсу «Intel ISEF», який проводився 13 ‒ 19 травня у місті Фінікс (Арізона, США).