Україна побудувала газопровід для збільшення постачання блакитного палива з Польщі



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Реконструкція газогону збільшить потужність та маневреність транспортування газу - пресслужба

Проектна потужність нової ділянки складатиме 15 млн куб. м на добу в аверсному режимі та 18 млн куб. м на добу в реверсному режимі з Польщі - Укртрансгаз

Компанія Укртрансгаз, що входить до НАК «Нафтогаз», побудувала газопровід-перемичку, що дозволить збільшити обсяги постачання газу з Польщі до України.

Про це 16 жовтня повідомила пресслужба Нафтогазу.

Зазначається, що будівельно-монтажні роботи з підключення нової технологічної ділянки успішно завершені на компресорній станції «Комарно» у Львівській області.

У компанії сподіваються, що оновлена конфігурація лінійної частини газопроводу дозволить транспортувати блакитне паливо, як в аверсному, так і в реверсному режимах між Україною та Польщею.

«Реконструкція газогону збільшить потужність та маневреність транспортування і допоможе забезпечити надійне і безперебійне проходження опалювального сезону 2019/2020», – зазначили в Укртрансгазі.

Також у компанії повідомили, що проектна потужність модернізованої ділянки складатиме 15 млн куб. м на добу в аверсному режимі та 18 млн куб. м на добу в реверсному режимі з Польщі.

Нагадаємо, на початку травня Росія почала переговори з Україною щодо подовження транзиту газу, останній раунд яких відбувся у вересні.

Однак Газпром та Нафтогаз досі не домовилися про умови нового договору, що має запрацювати вже з початку 2020 року.

На думку очільника НАК «Нафтогаз Україна» Андрія Коболєва, Газпром не встигне побудувати і запустити обхідні газопроводи до кінця дії контракту з Україною (кінець 2019-го).

Водночас, на відміну від 2009 року, Росія не може перекрити Україні газ. Тому РФ вже неодноразово пропонувала подовжити транзит на один рік.