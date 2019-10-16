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    Економіка та фінанси

    Україна побудувала газопровід для збільшення постачання блакитного палива з Польщі

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    Реконструкція газогону збільшить потужність та маневреність транспортування газу - пресслужба - Україна побудувала газопровід для збільшення постачання блакитного палива з Польщі
    Реконструкція газогону збільшить потужність та маневреність транспортування газу - пресслужба

    Проектна потужність нової ділянки складатиме 15 млн куб. м на добу в аверсному режимі та 18 млн куб. м на добу в реверсному режимі з Польщі - Укртрансгаз

    Компанія Укртрансгаз, що входить до НАК «Нафтогаз», побудувала газопровід-перемичку, що дозволить збільшити обсяги постачання газу з Польщі до України.

    Про це 16 жовтня повідомила пресслужба Нафтогазу.

    Зазначається, що будівельно-монтажні роботи з підключення нової технологічної ділянки успішно завершені на компресорній станції «Комарно» у Львівській області.

    У компанії сподіваються, що оновлена конфігурація лінійної частини газопроводу дозволить транспортувати блакитне паливо, як в аверсному, так і в реверсному режимах між Україною та Польщею. 

    «Реконструкція газогону збільшить потужність та маневреність транспортування і допоможе забезпечити надійне і безперебійне проходження опалювального сезону 2019/2020», – зазначили в Укртрансгазі.

    Також у компанії повідомили, що проектна потужність модернізованої ділянки складатиме 15 млн куб. м на добу в аверсному режимі та 18 млн куб. м на добу в реверсному режимі з Польщі.

    Нагадаємо, на початку травня Росія почала переговори з Україною щодо подовження транзиту газу, останній раунд яких відбувся у вересні.

    Однак Газпром та Нафтогаз досі не домовилися про умови нового договору, що має запрацювати вже з початку 2020 року.

    На думку очільника НАК «Нафтогаз Україна» Андрія Коболєва, Газпром не встигне побудувати і запустити обхідні газопроводи до кінця дії контракту з Україною (кінець 2019-го).

    Водночас, на відміну від 2009 року, Росія не може перекрити Україні газ. Тому РФ вже неодноразово пропонувала подовжити транзит на один рік.

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