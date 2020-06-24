Понад 57 тис. клієнтів «Сумигазу» ще жодного разу не сплатили за доставку газу новини компаній



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З 1 січня 2020 року послуга доставки виділена з загального рахунку за газ Ілюстрація: 24 канал

Попри відсутність сплати, газовики цілодобово забезпечують безаварійний та безперебійний розподіл газу

Власники більше 57 тис. газифікованих домоволодінь Сумщини ще жодного разу не сплачували за розподіл газу. Нагадуємо, з 01 січня 2020 року дана послуга виділена з загального рахунку за газ.

У «Сумигаз» зазначають, що з порозумінням ставляться до ситуації, але якщо в період карантину споживачі, які боргують за доставку газу, не будуть відключатись від системи газопостачання, то після його завершення борг стане причиною припинення подачі газу.

Станом на 1 червня середній рівень розрахунків у Сумській області склав 89%. Попри відсутність сплати, газовики цілодобово забезпечують безаварійний та безперебійний розподіл газу до кожної оселі Сумської області.

Щодня 21 бригада аварійно-диспетчерської служби чергують 24/7, оперативно виїздять на виклики та ліквідують аварійні ситуації. Диспетчери цілодобово приймають звернення та відповідають на дзвінки клієнтів. Підрозділи компанії працюють, щоб споживачі отримували якісний сервіс та безперебійну доставку газу. А заробітна плата працівників газорозподільних компаній виплачується саме за рахунок плати за доставку газу.

У компанії дякують всім, хто знайшов можливість розрахуватися за доставку газу. Та нагадують, що сплатити за послуги з розподілу можна дистанційно, за допомогою мобільного телефону чи комп’ютера. У цьому допоможуть онлайн-сервіси:

особистий кабінет на сайті 104.ua

чат-боти 7104ua у Viber чи Telegram

мобільний додаток 104Mobile для Android

мобільний додаток 104Mobile Light для iPhone

Сервіси 104.ua – це онлайн-ресурси, завдяки яким операція зі сплати за доставку газу не займе більш як дві хвилини. Також завдяки ним можна передати показання лічильника, проаналізувати обсяги спожитого газу, дізнатися про актуальні тарифи.