Понад 57 тис. клієнтів «Сумигазу» ще жодного разу не сплатили за доставку газу

Понад 57 тис. клієнтів «Сумигазу» ще жодного разу не сплатили за доставку газуновини компаній
Попри відсутність сплати, газовики цілодобово забезпечують безаварійний та безперебійний розподіл газу
Власники більше 57 тис. газифікованих домоволодінь Сумщини ще жодного разу не сплачували за розподіл газу. Нагадуємо, з 01 січня 2020 року дана послуга виділена з загального рахунку за газ.
У «Сумигаз» зазначають, що з порозумінням ставляться до ситуації, але якщо в період карантину споживачі, які боргують за доставку газу, не будуть відключатись від системи газопостачання, то після його завершення борг стане причиною припинення подачі газу.
Станом на 1 червня середній рівень розрахунків у Сумській області склав 89%. Попри відсутність сплати, газовики цілодобово забезпечують безаварійний та безперебійний розподіл газу до кожної оселі Сумської області.
Щодня 21 бригада аварійно-диспетчерської служби чергують 24/7, оперативно виїздять на виклики та ліквідують аварійні ситуації. Диспетчери цілодобово приймають звернення та відповідають на дзвінки клієнтів. Підрозділи компанії працюють, щоб споживачі отримували якісний сервіс та безперебійну доставку газу. А заробітна плата працівників газорозподільних компаній виплачується саме за рахунок плати за доставку газу.
У компанії дякують всім, хто знайшов можливість розрахуватися за доставку газу. Та нагадують, що сплатити за послуги з розподілу можна дистанційно, за допомогою мобільного телефону чи комп’ютера. У цьому допоможуть онлайн-сервіси:
- особистий кабінет на сайті 104.ua
- чат-боти 7104ua у Viber чи Telegram
- мобільний додаток 104Mobile для Android
- мобільний додаток 104Mobile Light для iPhone
Сервіси 104.ua – це онлайн-ресурси, завдяки яким операція зі сплати за доставку газу не займе більш як дві хвилини. Також завдяки ним можна передати показання лічильника, проаналізувати обсяги спожитого газу, дізнатися про актуальні тарифи.