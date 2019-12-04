Понад 60 тисяч клієнтів «Рівнегаз» користуються послугами інтернет-сервісу



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Впродовж 2019 року в Рівненській області перевагу інтернет-сервісу надали понад 10 тисяч споживачів газу

Інтернет-платформа «Особистий кабінет» функціонує з листопада 2015 року

У Рівненській області на початок грудня кількість користувачів «Особистого кабінету» перевищила 62 тисячі осіб. Тільки у листопаді в цьому сервісі зареєструвалась тисяча клієнтів АТ «Рівнегаз».

«Особистий кабінет» функціонує з листопада 2015 року. Це зручний онлайн-сервіс для споживачів природного газу, багатофункціональна інтернет платформа з високим рівнем захисту персональних даних.

«Кількість клієнтів, які реєструються в «Особистому кабінеті», постійно зростає. Впродовж 2019 року в Рівненській області перевагу цьому сервісу надали понад 10 тисяч споживачів газу. Значна частина споживачів зареєструвалися самостійно. Також практичну допомогу в реєстрації клієнтів надають менеджери Центрів обслуговування», - розповідає начальник управління клієнтського сервісу АТ «Рівнегаз» Володимир Новосад.

Користувачі сервісу мають цілодобовий доступ до власних даних. Вони можуть передати показання лічильника, дізнатися вартість газу, стан особового рахунку, заплатити за газ онлайн та роздрукувати квитанцію, контролювати стан своїх розрахунків та споживання тощо.

Використовуючи «Особистий кабінет» та інші онлайн сервіси компанії клієнти економлять свій час та кошти. У них немає потреби відвідувати центри обслуговування клієнтів та чекати в черзі. Цілий ряд послуг споживачі газу можуть отримати дистанційно. Наприклад, керувати своїм газовим запасом, придбаним по акції Твоя енергонезалежність.

Зареєструвати «Особистий кабінет» можна зі власного комп’ютера або у Центрах обслуговування клієнтів. Для цього в Центрах відведені спеціальні «тонкі клієнти». При потребі менеджери ЦОКів допомагають зареєструватися.

АТ «Рівнегаз» постійно впроваджує сучасні технології та можливості для зручності своїх клієнтів. Крім «Особистого кабінету» для споживачів газу функціонують мобільні додатки - чат бот 7104 у Viber, 104Mobile та 104 Mobile Light. Зворотній зв’язок маємо також за допомогою смс,телефону, електронної та голосової пошти Контакт центру.

Довідка. Основною сферою діяльності АТ «Рівнегаз» є розподіл природного газу. На сьогодні рівень газифікації Рівненщини становить 60,5 %. Природний газ отримують 263 тис. сімей. Обсяги розподілу становлять 400 млн кубометрів природного газу на рік. АТ «Рівнегаз» входить до реєстру великих платників податку у Рівненській області. У 2019 році до бюджетів різних рівнів компанією було сплачено майже 50 мільйонів гривень.