З початку року на Сумщині до газу підключились 225 нових об’єктів



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Найбільшу кількість приєднань виконано в Сумах

У 2019 році на Сумщині до газорозподільчої системи підключено 225 об`єктів. Газопостачання підведено до 207 приватних будинків, п’яти багатоповерхівок та 13 підприємств. Найбільшу кількість приєднань виконано в Сумах - 57 об'єктів.

«Загалом протягом року фахівці центрів обслуговування клієнтів прийняли 228 заяв на приєднання до газових мереж. На початок грудня вже здійснено підключення 225 об’єктів. Традиційно, найбільше звернень отримуємо у обласному центрі – Сумах», - зазначає начальник управління клієнтського сервісу АТ «Сумигаз» Едуард Онищенко.

Принцип роботи клієнтського сервісу - допомогти замовнику з підведеням газу. На першому етапі газифікації людині потрібно подати заяву до Центру обслуговування клієнтів, заповнити опитувальний лист та укласти договір. Подальший процес координується менеджерами компанії.

На сьогодні послуга доступна всім мешканцям Сумщини. У кожному відділенні АТ «Сумигаз» за цим напрямком працюють менеджери по роботі з клієнтами. Вартість стандартного приєднання до газових мереж визначається Регулятором.