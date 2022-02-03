Попит на готівку зменшується: скільки гривень перебуває в обігу

Нацбанк назвав найпопулярнішу банкноту

Станом на 1 січня 2022 року в Україні було в обігу 2,95 млрд штук банкнот на загальну суму 622,66 млрд гривень, а також 13,99 млрд штук монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 4,82 млрд гривень.

У Національному банку порахували, що на одного жителя України припадали 71 банкнота та 162 платіжних розмінних й обігових монети (на 1 січня 2021 року – 72 шт. та 149 шт. відповідно).

Водночас кількість готівки в обігу зросла на третину, або на 133,4 млрд гривень. Тож упродовж 2021 року спостерігалося скорочення попиту на готівку, зазначили в НБУ.

Графіка Національного банку України

За кількістю найбільше в обігу традиційно перебувало банкнот номіналом 200 гривень, а серед монет – 10 копійок (25,1% та 28,6% від загальної кількості в обігу відповідно).

Найменше в обігу було банкнот номіналом 1000 гривень (88,8 млн шт., або 3% кількості банкнот), а монет – номіналом 10 гривень (98,3 млн шт., або 0,7% від кількості монет).

В обігу ще залишається 443,5 млн шт. «золотистих» одногривневих монет (3,2% від загальної кількості монет в обігу). Вони поки що є дійсним платіжним засобом, ними можна вільно розрахуватися, але поступово НБУ виводить їх з обігу. Тобто ті «золотисті» одногривневі монети, що під час інкасації потрапляють у банки, не повертаються назад в обіг. Поступово в обігу їх стає дедалі менше. Натомість їхнє місце займають відповідні «сріблясті» обігові монети.



