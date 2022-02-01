Що буде з курсом долара через тиждень: прогноз експерта

Востаннє курс долара підіймався до позначки 30 у 2015 році

Посилення геополітичної напруги істотно впливає на курс

Найближчим часом спостерігатиметься незначне зростання курсу долара до гривні. Такий прогноз озвучив старший аналітик компанії «Альпарі» Вадим Іосуб. Про це пише Уніан.

«Ми очікуємо незначне зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,8 грн/дол., а готівковий долар в банках буде торгуватися близько 28,7-28,9 грн/дол.», – прогнозує аналітик.

Експерт зазначає, що посилення геополітичної напруги на початку 2022 року генерує істотний тиск на ціни через курсовий канал. Іншим зовнішнім ризиком експерт називає стрімке погіршення умов зовнішньої торгівлі.

Востаннє курс долара підіймався до позначки 30 у 2015 році. 26 лютого 2015 року долар коштував 30,01 грн.

1 лютого курс гривні до долара в обмінних пунктах Києва зміцнився на 30 копійок – до 28,55 грн/дол.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 28,25 грн за дол., євро – 31,55 грн за євро.

Курс гривні до євро зміцнився на 20 копійок – до 32 грн/євро.

Нагадаємо, напередодні Нацбанк суттєво зміцнив курс гривні до долара та євро.

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