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    Економіка та фінанси

    Посівна розпочалася вже у 20 областях України

    У 20 областях України вже почалася посівна - Посівна розпочалася вже у 20 областях України
    У 20 областях України вже почалася посівна
    фото з відкритих джерел

    За оперативними даними, посівну можна буде провести на 6 млн гектарів земель

    Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у четвер, 31 березня, заявив, що вже у 20 областях України розпочалася посівна. Про це повідомлє пресслужба Мінагро.

    Шмигаль заявив, що це дійсно позитивна новина, адже на цей час минулого року посівна почалася лише в 15 регіонах.

    «Сьогодні наші аграрії не менш мужньо та віддано тримають свій фронт. За ними майбутня продовольча безпека країни та світу. Дякуємо їм за сміливість і відданість своїй справі», – сказав очільник уряду.

    Водночас Денис Шмигаль зауважив, що держава має обережний оптимізм щодо площі посівів ярих культур. За оперативними даними, посівну можна буде провести на 6 млн гектарів земель. Це 80% від тієї площі, яка була засіяна минулого року.

    Також прем’єр-міністр підкреслив, що українська харчова промисловість розгортатиме нові потужності та найматиме нових працівників завдяки державному замовленню на соціальні продукти. Ідеться про 300 таких підприємств.

    «Держава закуповує для українців, які перебувають у прифронтових містах, 10 млн продуктових наборів, аби потім безкоштовно роздавати їх людям. Це набори із більш ніж 10 ключових продуктів», – зазначив очільник Уряду.

    За словами прем’єр-міністра, наразі на 100% закуплено крупи, макаронні вироби, олію, молоко, цукор. Також продовжується закупівля консервів, зерна, хлібобулочних виробів, чаю та кави та іншого продовольства. Як підкреслив Денис Шмигаль, «Укрзалізниця» та «Укрпошта» разом з ВЦА вже доставляють і роздають всі ці набори людям.

    Також прем’єр-міністр повідомив, що уряд найближчим часом розгляне і затвердить окремий кредитний продукт для торгових мереж, аби пожвавити їхню співпрацю з українськими виробниками.

    Зазначимо, уряд України допоможе бізнесу з посівною кампанією, яка розпочалась у всіх частинах країни, де не ведуться активні бойові дії. Ведеться робота над питанням експорту сільськогосподарської продукції, ускладненого війною та тимчасовим блокуванням морських портів.

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    Теги: росія окупанти війна продукти промисловість аграрії Україна робота уряд окупація Денис Шмигаль #stoprussia
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    Посівна розпочалася вже у 20 областях України