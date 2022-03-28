Щотижневий експорт російської нафти різко скоротився

Кілька країн включно із США та Великою Британією запровадили явні заборони на імпорт російської нафти

Минулого тижня продано на 25% нафти менше, ніж попереднього

Протягом тижня із 17 по 23 березня експорт нафти з Росії скоротився більш ніж на чверть порівняно з попереднім тижнем. Відповідні дані наводяться у повідомленні Bloomberg.

За даними видання, середньодобові постачання в країні досягли 495 300 тонн, що на 26,4% менше ніж тижнем раніше. Це еквівалентно приблизно 3,63 мільйонів барелів на день.

"Різке зниження сталося, коли Росія зіткнулася зі зростаючим прагненням багатьох з її звичайних споживачів знайти альтернативні джерела енергії після вторгнення в Україну", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у своєму виступі на форумі у Дохі президент України Володимир Зеленський закликав арабські країни нарощувати видобуток нафти та звинуватив Росію у навмисному провокуванні глобального голоду.

За словами канцлера ФРН Олафа Шольца, керівництво країни-агресорки виявляє ознаки паніки через те, як швидко ЄС та інші західні союзники відмовляються від імпорту російської нафти, газу та вугілля, які мають вирішальне значення для фінансів Москви.

При цьому Угорщина, яка не поспішає надавати підтримку Україні, не буде відмовлятися від закупівлі російських природного газу та нафти.