  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Рашисти під Харковом розстріляли на фермі десятки корів (відео)

    Російські військові зруйнували ферму на Харківщині - Рашисти під Харковом розстріляли на фермі десятки корів (відео)

    Російські військові зруйнували ферму на Харківщині

    фото: Telegram-канал «Труха»

    Окупанти воюють з тваринами, знищені корівники і техніка

    У Харківській області окупанти обстріляли молочну ферму компанії «Агромол». Про це повідомляє сільськогосподарський портал «ПроАгро Груп».

    Харківський молочний комбінат, який випускає продукцію під маркою «Агромол», має два фермерські господарства: у селі Шестакове (колишній Вовчанський район) та у селі Підсереднє за шість кілометрів від Великого Бурлука.

    «Ймовірно, на відео зафіксовано останню, оскільки саме у Великобурлуцькому районі нещодавно йшли запеклі бої Збройних сил України з рашистськими військами», – повідомляє аграрний портал.

    На відео видно серйозні руйнування: у корівників зірвано дахи, зруйновано автомобілі, серед уламків блукають уцілілі корови. Поруч, у рові, лежать десятки туш корів.

    Нагадаємо, внаслідок масових обстрілів на Харківщині виникли масштабні пожежі (фото).

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти війна Харківщина Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Рашисти під Харковом розстріляли на фермі десятки корів (відео)