Рашисти під Харковом розстріляли на фермі десятки корів (відео)

Окупанти воюють з тваринами, знищені корівники і техніка

У Харківській області окупанти обстріляли молочну ферму компанії «Агромол». Про це повідомляє сільськогосподарський портал «ПроАгро Груп».

Харківський молочний комбінат, який випускає продукцію під маркою «Агромол», має два фермерські господарства: у селі Шестакове (колишній Вовчанський район) та у селі Підсереднє за шість кілометрів від Великого Бурлука.

«Ймовірно, на відео зафіксовано останню, оскільки саме у Великобурлуцькому районі нещодавно йшли запеклі бої Збройних сил України з рашистськими військами», – повідомляє аграрний портал.

На відео видно серйозні руйнування: у корівників зірвано дахи, зруйновано автомобілі, серед уламків блукають уцілілі корови. Поруч, у рові, лежать десятки туш корів.

Нагадаємо, внаслідок масових обстрілів на Харківщині виникли масштабні пожежі (фото).

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