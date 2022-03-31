ЗМІ знайшли таємний будинок Портнова під Києвом вартістю $2,5 млн

Нерухомість Портнова зареєстрована на «глухий» офшор з Британських віргінських островів

Журналісти програми «Схеми» знайшли велике помістя Андрія Портнова під Києвом, зареєстроване на офшорну компанію. Будинок площею тисячу квадратних метрів знаходиться в закритому котеджному поселенні на березі Дніпра у селищі Козин. Будинок та земля під ним (65 соток) сумарно вартували 2, 5 мільйони доларів. Про це йдеться у розслідуванні «Таємна фортеця Портнова» програми «Схеми».

Нерухомість зареєстрована на «глухий» офшор з Британських віргінських островів Constellation Innovations Ltd. За інформацією «Схем» – це власність родини проросійського діяча Андрія Портнова.

Де саме Портнов знаходиться зараз – невідомо. Але за декілька днів до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, «Схеми» фіксували на території маєтку декілька автівок, оформлених на членів родини Портнова – зокрема, на брата його цивільної дружини Анастасії Валяєвої.

Ще дві елітних автівки на території маєтку були оснащені так званими «номерами прикриття» – але саме такі моделі авто, такого ж кольору та року випуску є у власності самої Анастасії Валяєвої (білий Range Rover Sport) та її матері (чорний бус Mercedes Vito).

«Схеми» також звернули увагу, що при переоформленні маєтку у власність компанії з Британських Віргінських островів у 2016 році, інтереси власника представляв Мар’ян Заблоцький. Він – народний депутат від «Слуги народу».

«Схеми» мають у розпорядженні угоду купівлі-продажу маєтку, за якою довіреність на купівлю маєтку від імені офшору Constellation Innovations Ltd мав Заблоцький.

Мар’ян Заблоцький, відповідаючи на запитання журналістів щодо його участі в купівлі маєтку, в якому мешкає родина Портнова на офшорну компанію, зазначив: «Це для мене сюрприз. Я займався бухгалтерією тієї компанії, але не знав про це. Мене попросили займатися бухгалтерією, оскільки я займався фінансовою освітою, я знаю, як здавати звіти, це був однією з моїх видів діяльності», – зазначив у коментарі журналістам Мар’ян Заблоцький.

Про можливий зв’язок Андрія Портнова із Мар’яном Заблоцьким раніше говорили у контексті зламу електронної пошти Бориса Рапопорта, яку оприлюднив центр «Миротворець». Рапопорт працював у Кремлі у команді Владислава Суркова, коли той курував так званий проєкт «Новоросія».

У листуванні Рапопорта є резюме Богдана Заблоцького. Його кремлівському чиновнику надсилав відправник під псевдонімом Рашидович Казбек. У «Миротворці» вважають, що це Андрій Портнов. Від цього користувача в Кремль також надходили резюме інших осіб, наближений до Портнова – наприклад, його юристів адвокатів.

«Сама назва електронної пошти має в собі букву «А» і сім цифр в назві електронної пошти. Ці сім цифр, як встановили наші колеги-волонтери з «Миротворця», повністю відповідають номеру міського телефону, який встановлений в Києві на Оболоні в квартирі, де був зареєстрований Андрій Портнов», – розповів «Схемам» Дмитро Золотухін, медіаексперт та колишній заступник міністра інформполітики.

Щодо того, що нардеп фігурує у цьому листуванні, Заблоцький відповів: «Можливо, це якась провокація через мою проукраїнську позицію».

Журналісти зауважують, що Андрій Портнов з 22 лютого не відповідає на їхні запити і повідомлення.

Раніше «Схеми» розповіли, що родина колишнього заступника голови Адміністрації президента України Андрія Портнова має низку елітного майна у Російській Федерації. Майно було придбане після Революції Гідності і оформлене на його цивільну дружину Анастасію Валяєву та її матір Лідію.

Нагадаємо, раніше Портнов прокоментував своє потрапляння під санкції.