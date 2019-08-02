Послугами центрів обслуговування «Чернігівгазу» скористалися 180 тис. клієнтів

Близько 146 тис., або 81% контактів з клієнтами здійснено в нових модернізованих приміщеннях., більше 41 тис. прийомів - в обласному центрі

Упродовж січня-липня 2019 року клієнти «Чернігівгазу» звернулися до центрів обслуговування майже 180 тис. разів. Близько 146 тис., або 81% контактів з клієнтами здійснено в нових модернізованих приміщеннях. Більше 41 тис. прийомів - в обласному центрі.

Більше третини споживачів зверталися до компанії за роз`ясненнями по особовому рахунку. Друга за популярністю послуга – подача заяви на зміну власника – 7,5% клієнтів. Близько 7,4% споживачів цікавило питання ремонту, заміни або підключення/відключення газових приладів, 7% - установки, повірки, опломбування або ремонту газових лічильників. Заяви на видачу техумов та погодження проектно-технічної документації подали близько 7% відвідувачів, на зміну кількості прописаних осіб - 5%.

З липня 2016 року «Чернігівгаз» розпочав облаштовувати місця прийому споживачів за стандартом «відкритого простору». Перший сучасний центр відкрився в Чернігові. Наразі подібні офіси функціонують вже у семи районах області, охоплюючи якісним сервісом 73% клієнтів газової компанії.

Порівняно з минулим роком перелік послуг в сервісних центрах «Чернігівгазу» збільшився на 30%. На сьогоднішній день їх відвідувачам доступні 42 різних види. Окрім консультацій по розрахункам, фізичні та юридичні особи в одному приміщенні мають можливість вирішити всі питання технічного характеру. Крім того, отримати рахунок і здійснити оплату послуги на місці.

«Раніше, щоб отримати деякі послуги, споживачі мали звернутися до фахівців принаймні в трьох різних відділах. Тепер основною точкою контакту з нашими клієнтами є сучасний центр обслуговування, - поінформував начальник Управління клієнтського сервісу «Чернігівгазу» Дмитро Лахтіонов. - Наша головна мета - орієнтація на клієнта, а це - мінімізація черг та оперативне вирішення всіх газових питань. Тому, в допомогу нашим клієнтам ми плануємо й надалі розширювати мережу центрів обслуговування».

Найближчим часом АТ «Чернігівгаз» планує відкрити модернізовані офіси в Носівці та Ріпках, а до кінця року - в Борзні та Мені. Після цього отримати послуги газової компанії в новому форматі зможуть майже 300 тис або 83% клієнтів. Крім того, в планах «Чернігівгазу» до кінця року запустити пілотний проект «Мобільний ЦОК», який відкриє доступ мешканцям віддалених населених пунктів Чернігівщини до всіх сервісів компанії.

Завдяки онлайн-сервісу Особистий кабінет на сайті 104.ua, понад 94 тис споживачів «Чернігівгазу» більшість питань вирішують дистанційно. А це - передача показань лічильників газу, перевірка балансу особового рахунку та контроль історії платежів, отримання онлайн-консультацій, тощо. Розширення мережі клієнтських сервісів, таких як - чат-бот 7104ua у Viber, мобільних додатків 104Mobile для Android та 104MobileLight для користувачів Apple, також сприяють зменшенню навантаження на центри обслуговування клієнтів.