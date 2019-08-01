У 2019 році в Дніпрі повірено понад 8 тис. лічильників газу новини компаній



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Протягом року фахівці компанії зафіксували 125 фактів втручань в роботу побутових газових лічильників

Спеціалісти АТ «Дніпрогаз» впродовж 2019 року провели безкоштовну повірку понад 8,1 тисяч побутових лічильників газу. Ця процедура проводиться спільно з представниками ДП «Дніпростандартметрологія».

Для виконання планової повірки побутових лічильників у АТ «Дніпрогаз» працює спеціалізований сервісний центр. За результатами його роботи з початку року з понад 8,1 тисяч лічильників 35% приладів державний повірник визнав непридатними для подальшого використання через невідповідність вимірювальним характеристикам.

«Лічильник являє собою складний механізм. Під час тривалої експлуатації його деталі можуть зношуватись, та, як наслідок, прилад може давати неточні показання, - пояснює головний метролог АТ «Дніпрогаз» Едуард Слуцький. – До некоректної роботи лічильника може призвести як зовнішнє втручання, так і неналежні умови експлуатації».

Серед основних причин, за якими лічильники газу вважаються непридатними до подальшого використання – зношеність механізмів за час його експлуатації, самовільні спроби втручань у заводську конструкцію приладу з метою доступу до відлікового механізму та зміни показань. Так, протягом року фахівці компанії зафіксували 125 фактів втручань в роботу побутових газових лічильників.

Протягом року у Дніпрі було замінено близько 1,7 тисяч непридатних лічильників, 340 з яких було відремонтовано в умовах заводів-виробників. У 2019 році на території ліцензійної діяльності АТ «Дніпрогаз» повірці підлягають понад 20,7 тисяч лічильників, проте обсяг фінансування на заміну приладів обліку, закладений НКРЕКП в тариф на розподіл природного газу, складає лише 685 тис. грн., що становить близько 27% від загальної потреби.

Основною сферою діяльності АТ «Дніпрогаз» є розподіл природного газу для мешканців міста Дніпра та Дніпровського району. Система газопостачання Дніпра – це близько 5,5 тис. км розподільних газопроводів. Щорічно підприємство транспортує близько 800 млн. кубометрів газу для 400 тис. побутових споживачів, 3,7 тис. промислових підприємств та інших суб'єктів господарювання. Серед найбільших клієнтів такі підприємства, як Придніпровська ТЕЦ, Євраз - ДМЗ ім. Петровського, Дніпропетровський трубний завод, Дніпропетровський завод прокатних валків та інші. АТ «Дніпрогаз» є одним з найбільших роботодавців міста. Штат підприємства налічує близько 1500 чоловік.