Уряд виділив 20 млн гривень на допомогу Хорватії

Гроші виділено з резервного фонду

Україна виділить з резервного фонду 20 мільйонів гривень гуманітарної допомоги Хорватії, яка постраждала від масштабного землетрусу.

Про це у вівторок заявив представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан.

«Окремим рішенням на сьогоднішньому позачерговому засіданні уряд виділив з резервного фонду 20 мільйонів гривень гуманітарної допомоги Республіці Хорватія для заходів із подолання наслідків землетрусу, який стався 29 грудня 2020 року», – зазначив Мокан.

Він нагадав, що поштовхи в країні досягали 6,8 бала за шкалою Ріхтера.

Напередодні президент Володимир Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Хорватії.

Нагадаємо, сильний землетрус у Хорватії стався 29 грудня, проте підземні поштовхи тривали кілька днів. Найбільше постраждала центральна частина країни, зокрема міста Петрина та Сисак. У деяких регіонах країни оголосили надзвичайний стан.

Внаслідок низки підземних поштовхів 29 та 30 грудня у Хорватії загинули семеро людей, серед них 13-річна дівчинка.

Посол України у Хорватії Василь Кирилич розповів про пошкоджену в'язницю, у якій перебували двоє українців. Вони не постраждали і мали змогу зв'язатися з рідними, щоб заспокоїти їх.