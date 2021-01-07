«Карантинні» 8 тисяч отримали пів мільйона українців

Найближчим днями усі, хто звернувся до 31 грудня по допомогу, отримають виплати

Близько 200 тисяч українців не звернулися за компенсацією

Станом на 7 січня в Україні близько пів мільйона осіб отримали від держави

одноразову матеріальну допомогу у розмірі 8 тисяч гривень. Загалом перераховано на цю допомогу 3,64 млрд гривень.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час наради у президента, повідомляє президентська пресслужба.

Як зазначив глава уряду, найближчим днями усі, хто звернувся до 31 грудня по допомогу, отримають ці виплати.

Прем’єр розповів про інші програми компенсації бізнесу за втрати в умовах урядового карантину.

«Завдяки інструментам щодо фінансування часткового безробіття вдалося зберегти понад 500 тисяч робочих місць. Тільки остання програма - компенсація до 8 тисяч гривень на кожного робітника, чий робочий час скорочено, охопила майже 160 тисяч працівників», - сказав він.

Шмигаль також запевнив, що у 2021 році триватиме та розшириться програма доступного кредитування під 5%, 7% або 9%.

«Станом на зараз уже більш ніж сім з половиною тисяч різних бізнесів по всій країні отримали понад 17 млрд грн. Впроваджено механізм державних портфельних гарантій для малих і середніх підприємців, коли держава забезпечує до 80% кредиту. Також продовжують діяти податкові канікули для ФОПів першої групи. До червня вони звільняються від сплати єдиного соціального внеску», – зазначив очільник уряду.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна додала, що для реалізації програми держдопомоги був обраний портал онлайн-сервісів державних послуг «Дія», що дало можливість максимально спростити та автоматизувати процес подачі заявок на отримання допомоги. Реєстрація для одержання виплат і їхнє здійснення відбувались дистанційно – без контакту з чиновником.

До слова, напередодні ЗМІ повідомили що українська влада 7 січня може переглянути посилення карантину в країні. Наразі урядовці та Офіс Зеленського аналізують статистику щодо хворих на коронавірус.

Нагадаємо, що в Україні з 8 по 24 січня посилять карантин. У цей період буде заборонена повноцінна робота кафе і ресторанів, торгових центрів, діяльність театрів, кінотеатрів та інших розважальних закладів.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій запевнив, що робота транспорту не зупинятиметься під час дії додаткових карантинних обмежень.

Загалом, карантин в Україні буде продовжений до кінця зими – до 28 лютого 2021 року.

Також додамо, що МОЗ очікує зростання захворюваності на Covid-19 після новорічних свят.

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