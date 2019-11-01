  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Прем’єр просить українців «просто повірити» у ріст економіки на 40%

    • Розсилка
    За словами Олексія Гончарука,&nbsp;&laquo;ми повинні побороти корупцію і повернути довіру до нашої держави&raquo; - Прем’єр просить українців «просто повірити» у ріст економіки на 40%
    За словами Олексія Гончарука, «ми повинні побороти корупцію і повернути довіру до нашої держави»

    «Я хочу сказати людям: просто повірте. До влади в Україні прийшло нове покоління, і воно мислить абсолютно інакше», - заявив прем’єр

    Прем'єрміністр Олексій Гончарук прокоментував свою заяву про те, що економіка України за кілька років має перспективу зрости на 40%.

    «Усе взагалі починається з мрії. Я хочу сказати людям: просто повірте», - сказав Гончарук увечері 31 жовтня в прямому ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1».

    Він зазначив, що цей показник, зокрема, вдасться досягнути завдяки й інвестиціям. Прем'єр нагадав про проведений днями інвестиційний форум у Маріуполі на Донеччині.

    «Меморандуми зі Світовим банком та ЄБРР - це вже дуже багато, вони не підписуються під порожніми словами. Вже у листопаді ми поїдемо в Брюссель підписувати першу угоду на 300 мільйонів доларів», - сказав Гончарук.

    Глава уряду додав, що «ми повинні побороти корупцію і повернути довіру до нашої держави. Ми переконані, що ми з цим впораємось. Ми маємо намір багато працювати. Я хочу сказати людям: просто повірте. До влади в Україні прийшло нове покоління, і воно мислить абсолютно інакше».

    Раніше Гончарук заявляв, що уряд поставив собі за мету, щоб економіка України в наступні п’ять років зросла мінімум на 40%.

    Прем'єрміністр України Олексій Гончарук заявив, що для забезпечення економічного зростання на 40% за п’ять років уряд зосередиться на підвищенні продуктивності праці та залученні прямих іноземних інвестицій.

    ЄБРР економіка інвестиції політика Україна уряд Олексій Гончарук
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ