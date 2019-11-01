Прем’єр просить українців «просто повірити» у ріст економіки на 40%



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За словами Олексія Гончарука, «ми повинні побороти корупцію і повернути довіру до нашої держави»

«Я хочу сказати людям: просто повірте. До влади в Україні прийшло нове покоління, і воно мислить абсолютно інакше», - заявив прем’єр

Прем'єрміністр Олексій Гончарук прокоментував свою заяву про те, що економіка України за кілька років має перспективу зрости на 40%.

«Усе взагалі починається з мрії. Я хочу сказати людям: просто повірте», - сказав Гончарук увечері 31 жовтня в прямому ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1».

Він зазначив, що цей показник, зокрема, вдасться досягнути завдяки й інвестиціям. Прем'єр нагадав про проведений днями інвестиційний форум у Маріуполі на Донеччині.

«Меморандуми зі Світовим банком та ЄБРР - це вже дуже багато, вони не підписуються під порожніми словами. Вже у листопаді ми поїдемо в Брюссель підписувати першу угоду на 300 мільйонів доларів», - сказав Гончарук.

Глава уряду додав, що «ми повинні побороти корупцію і повернути довіру до нашої держави. Ми переконані, що ми з цим впораємось. Ми маємо намір багато працювати. Я хочу сказати людям: просто повірте. До влади в Україні прийшло нове покоління, і воно мислить абсолютно інакше».

Раніше Гончарук заявляв, що уряд поставив собі за мету, щоб економіка України в наступні п’ять років зросла мінімум на 40%.

Прем'єрміністр України Олексій Гончарук заявив, що для забезпечення економічного зростання на 40% за п’ять років уряд зосередиться на підвищенні продуктивності праці та залученні прямих іноземних інвестицій.