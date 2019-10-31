Гончарук сказав, коли уряд погодить проєкт держбюджету на наступний рік



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Кабмін має намір на вихідних ухвалити остаточний проєкт бюджету, який будуть вносити у парламент

Уряд має намір провести широкі дискусії із народними депутатами щодо проєкту держбюджету.

Уряд на вихідних планує погодити проєкт закону про Державний бюджет на 2020 рік та внесе його на розгляд Верховної Ради до другого читання.

Про це в ефірі програми «Право на владу» заявив прем'єрміністр України Олексій Гончарук.

«У нас завтра та післязавтра ще будуть наради, у тому числі із президентом, тому остаточні цифри ми презентуємо на наступному тижні. Ми маємо намір на вихідних ухвалити остаточний проєкт бюджету, який будемо вносити у парламент»,- сказав Гончарук.

Він додав, що після цього уряд має намір провести широкі дискусії із народними депутатами щодо проєкту держбюджету.

Як повідомлялось, 18 жовтня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (№2000). За ухвалення цього рішення проголосували 255 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти.

Згідно з документом, доходи держбюджету передбачено у сумі 1079,5 млрд грн, в тому числі загального фонду - 962,7 млрд грн. Витрати - в сумі 1170 млрд грн.

Відповідно до законопроєкту, зростання економіки України в наступному році має прискоритися до 3,3% ВВП з одночасним уповільненням інфляції до 6%. Мінімальну зарплату у проєкт держбюджету-2020 закладено на рівні 4723 гривень.

Проєкт держбюджету на 2020 рік розраховано за курсом 28,2 грн/дол., оскільки макропрогноз було затверджено ще у травні.