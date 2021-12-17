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    Економіка та фінанси

    При Зеленському стали більше красти? Головний аудитор країни пояснив, чому суми порушень зросли

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    Державна аудиторська служба під час перевірок&nbsp;&laquo;Укрзалізниці&raquo;&nbsp;&nbsp;виявила порушень на 61 млрд грн - При Зеленському стали більше красти? Головний аудитор країни пояснив, чому суми порушень зросли
    Державна аудиторська служба під час перевірок «Укрзалізниці»  виявила порушень на 61 млрд грн
    фото: «Укрзалізниця»

    «Просто стали краще перевіряти»

    Упродовж 2020-2021 років Державна аудиторська служба виявила 167 млрд грн втрат держави через різноманітні порушення на підприємствах, а до бюджету було повернуто 78 млрд. грн. При цьому за всі попередні роки було виявлено порушень на 81 млрд, з яких до бюджету повернули 23 млрд. На цьому в інтерв’ю «Главкому» наголосив Голова Державної аудиторської служби Геннадій Пліс.

    «Це не означає, що при Зеленському стали більше красти, ми просто перевірили ті підприємства, які раніше ніколи не перевірялися», – пояснив посадовець.

    За словами Геннадія Пліса, з 2005 року, коли почала вестися електронна база даних аудиторських перевірок, до 2019 року було перевірено 181600 підприємств. За останні два роки перевірок було здійснено в 90 разів менше – всього 2260, однак цифри виявлених порушень при цьому зросли, оскільки державні аудитори дещо змінили пріоритети своєї роботи.

    «При цьому ми працювали виключно щодо високоризикових підприємств. Бо нас часто звинувачують, що ми «кошмаримо» бізнес. Але зараз ми перевіряємо тих, кого взагалі неможливо не перевіряти, – «Укрзалізницю», «Нафтогаз», «Енергоатом», податкову, митницю… Дитячих садочків тут немає», – пояснив Геннадій Пліс.

    Посадовець додав, що всі зафіксовані порушення є темами для тимчасових слідчих комісій Верховної Ради.

    Зазначимо, Державна аудиторська служба під час перевірок «Укрзалізниці» виявила порушень на 61 млрд грн, а серед сумнівних витрат біли віскі та кальян, що, вочевидь, закуплялися для топ-менеджменту компанії.

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    Теги: Верховна Рада Укрзалізниця бізнес Володимир Зеленський аудит
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    При Зеленському стали більше красти? Головний аудитор країни пояснив, чому суми порушень зросли