Економіст: Підвищення ренти на руду призведе до зниження бюджетних надходжень



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Передбачене законом про зміни до Податкового кодексу підвищення ставки ренти на видобуток залізної руди в 1,5 рази драматично вплине на собівартість продукції в металургії

Підвищення ставки ренти на видобуток залізної руди завдасть удару по металургійній галузі

Підвищення ставок ренти на видобуток залізної руди призведе до суттєвого падіння промислового виробництва, зниження надходжень до бюджетів та валютної виручки в країну. Про це зазначив економіст Борис Кушнірук в своєму блозі на «Ліга».

Експерт зазначив, що підвищення ставки ренти на видобуток залізної руди в 1,5 рази, що передбачено нещодавно підписаним президентом законом про зміни до Податкового кодексу, завдасть удару по металургійній галузі та негативно вплине на обсяг експорту.

«Це драматично вплине на собівартість продукції в металургії (залізна руда - ключова складова собівартості). Внутрішнє споживання металу і до кризи було низьким, тепер ще сильніше знизиться, тому що скорочуються обсяги в галузях, які є основними споживачами металу - будівництві, машинобудуванні. Більше 80% продукції української металургії йде на експорт. Таким чином, виробництву та експорту металопродукції наноситься удар з двох сторін: А) Падіння попиту і ціни на світових ринках; Б) Збільшення витрат через підвищення ренти на видобуток залізної руди», - написав Кушнірук.

За його словами, як наслідок, суттєво знизиться обсяг надходження валюти в країну, адже продукція ГМК становить 25% від загального експорту України. Що в свою чергу стане додатковим імпульсом до девальвації гривні. Окрім того, значних надходжень недорахується і державний бюджет.

«Інший негативний ефект суттєвого підвищення ренти на видобуток залізної руди та скорочення виробництва в ГМК – зниження відрахувань до держбюджету. Ситуація з держбюджетом вже зараз дуже напружена. За підсумками січня-травня доходи держбюджету були на 38,5 млрд. грн. менші, ніж за аналогічний період 2019 року; доходи держбюджету в травні 2020 року було на 30% менше, ніж в травні 2019 року», - пояснив Кушнірук.

Нагадаємо, Закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві (законопроект №1210) був ухвалений Верховною Радою 16 січня 2020 року і підписаний президентом лише 21 травня.

Раніше експерти заявляли, що підвищення ставки ренти на видобуток залізної руди з 8% до 11-12%, передбачене законом про внесення змін до Податкового кодексу, підвищить витрати гірничорудних підприємств на $64 млн на рік або на 42% і може мати критичні наслідки для галузі.

ArcelorMittal закликав депутатів відтермінувати на рік підвищення ставки ренти на видобуток залізної руди. В компанії наголошують, що в умовах кризи, викликаної обмеженнями через епідемію, уряди інших країн підтримують бізнес, перш за все, власного виробника, натомість в Україні держава посилює податковий тиск на нього, що неприпустимо.