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    Економіка та фінанси

    Приватбанк запустив нову послугу для тих, у кого бракуватиме коштів на картці

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    POS-термінали Приватбанку самі перевірять наявність необхідної суми на інших картках клієнта - Приватбанк запустив нову послугу для тих, у кого бракуватиме коштів на картці
    POS-термінали Приватбанку самі перевірять наявність необхідної суми на інших картках клієнта

    Якщо на основній карті бракуватиме коштів, то можна буде оплатити покупки у POS-терміналах пов'язаної картою

    Приватбанк запустив можливість оплати покупок в POS-терміналах пов'язаною картою, якщо на основній бракує коштів. Про це повідомила пресслужба банку.

    «POS-термінали Приватбанку самі перевірять наявність необхідної суми на інших картках клієнта, і запропонують завершити покупку. Для цього потрібно вибрати безпосередньо на POS-терміналі картку, з якої хочете оплатити покупку, і підтвердити оплату», - зазначено в повідомленні.

    Відзначається, що альтернативною може бути будь-яка карта, підключена до Приват24.

    Як повідомлялося раніше, українці під час карантину почали більше користуватися безготівковою оплатою товарів.

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