Приватбанк запустив нову послугу для тих, у кого бракуватиме коштів на картці



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POS-термінали Приватбанку самі перевірять наявність необхідної суми на інших картках клієнта

Якщо на основній карті бракуватиме коштів, то можна буде оплатити покупки у POS-терміналах пов'язаної картою

Приватбанк запустив можливість оплати покупок в POS-терміналах пов'язаною картою, якщо на основній бракує коштів. Про це повідомила пресслужба банку.

«POS-термінали Приватбанку самі перевірять наявність необхідної суми на інших картках клієнта, і запропонують завершити покупку. Для цього потрібно вибрати безпосередньо на POS-терміналі картку, з якої хочете оплатити покупку, і підтвердити оплату», - зазначено в повідомленні.

Відзначається, що альтернативною може бути будь-яка карта, підключена до Приват24.

Як повідомлялося раніше, українці під час карантину почали більше користуватися безготівковою оплатою товарів.

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