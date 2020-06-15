Суркіси програли суд у справі про «Приватбанк»



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Григорій та Ігор Суркіси 15 червня програли справу на $250 млн

Суд задовольнив позов Національного банку і Кабінету міністрів

Велика палата Верховного суду закрила провадження у справі про вклади сім'ї Суркісів у державному «Приватбанку». Таким чином, суд скасував рішення першої інстанції про виплату компаніям сім'ї Суркісів понад 250 млн доларів.

Про це в Facebook написав міністр юстиції Денис Малюська.

Відповідне рішення було прийнято сьогодні, 15 червня.

«Велика палата Верховного суду припинила провадження у справі Суркісів. Проблема як мінімум відкладається. Чекаємо тексти постанов», - написав Малюська.

Зазначимо, таким чином, Верховний суд задовольнив клопотання Національного банку України і Кабінету міністрів про зупинення справи. При цьому представники сім'ї Суркісів мають право звернутися з новим позовом у суд цивільної юстиції.

Нагадаємо, у грудні 2016 року Кабмін за пропозицією НБУ і акціонерів «Приватбанку» прийняв рішення про націоналізацію банку. Держава в особі Мінфіну отримало 100% в капіталі «Приватбанку».

Члени сім'ї Суркісів намагалися довести в суді, що не є особами, пов'язаними з ексвласниками «Приватбанку».

Також вони хочуть скасувати процедуру bail-in. У рамках цієї процедури гроші на їх рахунках в Приватбанку були стягнуті на користь держави.

Київський апеляційний адміністративний суд 6 листопада 2017 року зобов'язав «Приватбанк» повернути сім'ї Суркісів 1,05 млрд грн, $266,2 тис. і 7,8 тис. євро. 27 грудня 2016 року Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження за позовом сім'ї Суркісів: Ігоря, Григорія, Рахміль (батько Ігоря й Григорія), Марини (дочка Ігоря), Світлани (дочка Григорія) Суркісів й Поліни Ковалик (дружина Григорія). Вони просили скасувати рішення НБУ №105 від 13 грудня 2016 року, яким вони були визнані інсайдерами «Приватбанку».

До відома, 27 квітня Велика палата Верховного суду відклала на невизначений термін рішення у справі, де Національний банк доводить законність списання депозитів сім'ї Суркісів під час націоналізації Приватбанку через постійний тиск.

Як повідомлялося, Верховний суд назвав винних у тиску щодо справи Приватбанку.