Суркіси програли суд у справі про «Приватбанк»
Суд задовольнив позов Національного банку і Кабінету міністрів
Велика палата Верховного суду закрила провадження у справі про вклади сім'ї Суркісів у державному «Приватбанку». Таким чином, суд скасував рішення першої інстанції про виплату компаніям сім'ї Суркісів понад 250 млн доларів.
Про це в Facebook написав міністр юстиції Денис Малюська.
Відповідне рішення було прийнято сьогодні, 15 червня.
«Велика палата Верховного суду припинила провадження у справі Суркісів. Проблема як мінімум відкладається. Чекаємо тексти постанов», - написав Малюська.
Зазначимо, таким чином, Верховний суд задовольнив клопотання Національного банку України і Кабінету міністрів про зупинення справи. При цьому представники сім'ї Суркісів мають право звернутися з новим позовом у суд цивільної юстиції.
Нагадаємо, у грудні 2016 року Кабмін за пропозицією НБУ і акціонерів «Приватбанку» прийняв рішення про націоналізацію банку. Держава в особі Мінфіну отримало 100% в капіталі «Приватбанку».
Члени сім'ї Суркісів намагалися довести в суді, що не є особами, пов'язаними з ексвласниками «Приватбанку».
Також вони хочуть скасувати процедуру bail-in. У рамках цієї процедури гроші на їх рахунках в Приватбанку були стягнуті на користь держави.
До відома, 27 квітня Велика палата Верховного суду відклала на невизначений термін рішення у справі, де Національний банк доводить законність списання депозитів сім'ї Суркісів під час націоналізації Приватбанку через постійний тиск.
Як повідомлялося, Верховний суд назвав винних у тиску щодо справи Приватбанку.