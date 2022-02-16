Нацбанк дав поради, як захиститися від інтернет-шахраїв

Торік кіберзлочинці ошукали громадян більше ніж на 193 млн грн

Шахрайські дії в мережі Інтернет становлять майже 70% від усіх звернень, які надходять до кіберполіції. За 2021 рік скерували до суду понад 2000 кримінальних проваджень. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Фактично шахрайство через мережу Інтернет є світовим трендом. І у більшості випадків люди стають жертвами шахраїв через недотримання основних правил платіжної безпеки.

Найбільш поширені схеми

Найрозповсюдженішими у 2021 році шахрайськими схемами були:

продаж неіснуючих товарів,

псевдовиграші,

телефонні шахрайства,

фішингові ресурси для привласнення грошей або збору персональних даних,

заволодіння грошима під приводом надприбутків,

прохання знайомих про допомогу в соціальних мережах.

Усього за минулий рік, згідно із зафіксованими Національною поліцією випадками, кіберзлочинці ошукали громадян більше ніж на 193 млн грн.

Шахрайство з платіжними картками

Як зазначили в пресслужбі, найпопулярнішим методом шахрайства з платіжними картками в Україні, як і у світі, традиційно залишається соціальна інженерія, завдяки застосуванню якої люди самі переказують гроші аферистам або розкривають їм дані своїх карток.

Правила безпеки

У НБУ радять дотримуватися простих правил під час взаємодії з кіберпростором, зокрема, у фінансових питаннях:

бажано мати окремий телефонний номер для взаємодії з фінансовою установою, зареєструвати його та «прив’язати» до своїх паспортних даних;

уважно стежити за тим, де розміщується інформація про фінансовий номер;

контролювати свій мобільний телефон і не залишати його без нагляду.

«Минулого року на один мільйон гривень видаткових операцій із використанням платіжних карток на незаконні дії чи сумнівні операції припадало 65 грн. Це не багато, але більше, ніж у 2020 році: тоді було 48 грн, – сказав заступник Голови Національного банку Олексій Шабан. – Саме тому ми вважаємо, що потрібно нагадати громадянам про правила безпечних онлайн-платежів і поведінки у віртуальному просторі. Адже головна зброя проти шахраїв зараз – це обізнаність».

Також за минулий рік майже на 45% зменшилася середня сума шахрайської операції в торговельній мережі – із 1 984 грн (у 2020 році) до 1086 грн (у 2021 році). У середньому на одну незаконну операцію у 2021 році припадало близько 1 600 грн, що на 16% менше, ніж у 2020 році (1900 грн).

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