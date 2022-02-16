Понад половина українців не мають заощаджень – опитування

Громадяни не відкладають гроші і не вміють економити

Лише 11% опитаних зможуть прожити пів року на «заначку»

Більшість українців не мають жодних заощаджень – такі висновки опитування, яке проводив портал Work.ua.Так, згідно з дослідженням, 54% українців не мають жодних заощаджень. 19% зазначили, що їм би вистачило грошей на місяць, 15% мають накопичення на 2-4 місяці та 11% – на пів року чи більше.

Найпоширеніша причина, з якої українці не заощаджують, – недостатній рівень доходів. Цей варіант відповіді вибрали 68% респондентів.

Виплачування кредиту заважає 9% опитаних, а 6% не контролюють витрати та роблять спонтанні покупки.

Відсутність знань, як відкладати гроші, назвали причиною 3% українців. Нестача чіткої мотивації та цілі заважає 2% опитаних.

Виявилося, що робити заощадження найчастіше починають у 18-21 років. Так відповіли 45% респондентів. У 22-25 років відкладати гроші почали 20%, 14% – у 26-30 років, 11% – у 31-39 років і найменше заощаджувати розпочинають у 40+ – 5%, та в 50+ – 4%.

87% українців відповіли, що їх турбує відсутність накопичень. А 9% не хвилюються, бо у разі чого, щось вигадають. 3% респондентів нічого не відклали й почуваються спокійно з цього приводу.

Більшість українців відкладають «про всяк випадок». Так відповіли 26% респондентів. На нерухомість відкладають 18%, на важливі покупки, як от пральна машина, холодильник чи ноутбук – 17%. Заощаджують заради подорожей 10%, а на навчання своїх дітей 9%. Збирають на транспортний засіб 8%, а на власне навчання – 7%. І останнє, гроші на пенсію відкладають 5% опитаних.

Нагадаємо, стало відомо, у яких валютах українці зберігають гроші.

Також повідомлялося, скільки українців роблять заощадження на старість.

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