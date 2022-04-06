Кіберполіція розповіла про шахрайські схеми під час війни

Від початку війни викрито понад 100 осіб, котрі наживалися на людському горі

Від початку повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну кіберполіцейські викрили 106 осіб на вчиненні шахрайства в інтернеті. За вказаними фактами відкрито кримінальні провадження. Про це повідомляє МВС України.

Найрозповсюдженішими схемами шахрайства в умовах воєнного стану є:

псевдоблагодійність,

пропозиції з оренди неіснуючого житла,

фейкові пасажирські перевезення,

продаж неіснуючих товарів, зокрема й військової амуніції.

Також правоохоронці фіксують випадки шахрайства під виглядом організації переправлення через державний кордон чоловіків призовного віку, шахрайства під приводом надання інформації щодо безвісно зниклих громадян.

Загалом правоохоронці перевірили 234 особи на причетність до протиправної діяльності, провели 25 обшуків в оселях та місцях перебування зловмисників. Встановлено 106 онлайн-шахраїв.

За даними фактами відкрито кримінальні провадження.

Кіберполіція закликає громадян перераховувати гроші тільки на рахунки офіційних благодійних фондів, рахунки, вказані на сайті НБУ, або через додаток «Дія». Громадянам варто, за можливості, надавати перевагу післяплаті за товари та послуги.

Також громадян України застерігають від замовлення документів, що нібито дозволять перетнути кордон чоловікам у віці 18-60 років. Окрім ризику потрапити на гачок шахраїв, замовникам фейкових документів загрожує кримінальна відповідальність.

«Крім цього, не переходьте за посиланнями, що надходять через смс-повідомлення або месенджери, адже існує ймовірність стати жертвами фішингу. Користуйтесь тільки офіційним додатком «Дія» та офіційними додатками банківських установ, які дозволяють отримати виплати на картки, емітовані ними. Не вводьте на сторонніх ресурсах персональні або банківські дані. Пам’ятайте: якщо вас просять перерахувати гроші на послуги нотаріусу або сплатити комісію для отримання державних виплат, ймовірно, вас намагається ошукати аферист», - закликає кіберполіція.

Громадян, що стали жертвами шахрайства, просять повідомляти про це на електронну скриньку Сервісної служби кіберполіції: [email protected]