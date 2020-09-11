Зовнішня торгівля України цьгоріч скоротилася на $7 млрд графіка



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Україна у 2020 році стала менше купувати і продавати товарів закордон

За вісім місяців імпорт впав на 12,4%, експорт скоротився на 6,6%

За січень-серпень товарообіг України склав $64,25 млрд, що на 9,7% менше, ніж за вісім місяців 2019 року ($71,5 млрд).

За даними Держмитслужби, за вісім місяців імпорт впав на 12,4%, експорт скоротився на 6,6%.

Імпорт товарів склав понад $33,3 млрд, що на $4,7 млрд, або на 12,4% менше ніж за січень-серпень минулого року. Експорт становить $30,9 млрд, що на $2,2 млрд, або на 6,6% менше відповідного періоду торік.

Від'ємне сальдо торгового балансу за вісім місяців склало $2,4 млрд.

За підсумками січня-липня негативне сальдо становило $2,2 млрд.

Найбільше імпортували товарів з Китаю - $5,1 млрд, Німеччини - $3,2 млрд і Росії - $2,9 млрд.

Експортували найбільше до Китаю - на $4,3 млрд, Польщі - на $2 млрд, Росії - $1,8 млрд.

Найбільшу частку серед експортованих з України товарів складають: зернові - 18,5%, чорні метали - 16,9%, жири та олії тваринного або рослинного походження - 12,8%.

Трійку найбільш експортованих з України товарів складають: зернові - на $5,9 млрд, чорні метали - на $5,2 млрд, соняшникова олія - на $3,4 млрд.

Найбільше імпортували до України: палива мінеральні, нафта та продукти її перегонки - $5,1 млрд, машини, обладнання і механічні пристрої - $3,7 млрд, електричні машини та обладнання до них, аудіо та відеоапаратура - $3,3 млрд.

У січні-липні товарообіг України склав $55,48 млрд, що на 10% менше, ніж за сім місяців 2019 року ($61,7 млрд).

У січні-червні зовнішній торговельний оборот України склав $47,3 млрд проти $52,6 млрд у першому півріччі 2019 року.

За підсумками першого півріччя 2020 року негативне сальдо становило $1,4 млрд.