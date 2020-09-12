Експерти назвали міста України з найкращим бізнес-кліматом



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Столиця опинилася в категорії низької конкурентоспроможності

Столиця опинилася в категорії низької конкурентоспроможності

Рейтинг міст України зі сприятливості бізнес-клімату очолив Хмельницький з результатом 72,96 бала зі 100 можливих. Про це повідомляє Інститут економічних досліджень та політичних консультацій за результатами опитування підприємців.

При цьому Київ не потрапив навіть до першої двадцятки рейтингу. Столиця змогла зайняти лише 21-е місце з 24 з рейтингом 44,1 бала. Це категорія міст з низьким індексом конкурентоспроможності.

Крім Хмельницького, в список міст з найбільш сприятливим бізнес-кліматом також потрапили Івано-Франківськ (66,95 бала), Львів (66,15), Вінниця (65,45), Тернопіль (63,89) та Чернігів (62,88).

Серед міст з низьким індексом конкурентоспроможності, крім Києва опинилися Черкаси (19-е місце, 46,07), Полтава (20-е місце, 44,91), Запоріжжя (22-е місце, 44,41), Одеса (23- е місце, 40,80) і Херсон (24-е місце, 31,62).

До групи міст із середнім рівнем конкурентоспроможності увійшли: Краматорськ, Чернівці, Луцьк, Рівне, Житомир, Ужгород, Харків, Кропивницький, Дніпро, Суми, Миколаїв і Сєвєродонецьк.

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