В Україні вперше виставили на продаж в’язницю

70% надходжень від продажу буде витрачено на розбудову нової в‘язничної інфраструктури

Мін'юст спільно з Фондом держмайна виставив на продаж Ірпінський виправний центр (№132), який знаходиться в селищі Коцюбинське на Київщині.

Про це написав у Facebook міністр Юстиції Денис Малюська.

«Великий розпродаж в‘язниць» дійшов до етапу першого аукціону. Якщо хто має зайвих 220 мільйонів та хоче придбати невеличку в‘язницю у кількох кілометрах від Києва – welcome», – зазначив міністр.

Він нагадав, що 70% надходжень від продажу буде витрачено на розбудову нової в‘язничної інфраструктури, яка відповідатиме європейським стандартам. 30% – поповнить державний бюджет.

На сайті Фонду держмайна зазначається, що стартова ціна в’язниці понад 220,2 мільйона гривень (220 211 588 грн).

У Мін’юсті інформують, що державна установа «Ірпінський виправний центр (№132)» розташована в центрі смт. Коцюбинське, лише за 6 км від столичної станції метро «Академмістечко». Заклад припинив свою профільну діяльність ще в серпні 2019 року.

Як зауважив заступник голови Фонду державного майна Тарас Єлейко, «об'єкт має чудовий інвестиційний потенціал».

Між іншим, омбудсменка Денісова оскаржить у суді створення платних камер в СІЗО.

Вона пояснила, що вважає таку практику дискримінаційною, адже потрібно створити рівні умови для всіх осіб, які перебувають у СІЗО.

Зазначимо, що перші платні камери підвищеного комфорту в українських слідчих ізоляторах з'явилися в травні.

Ось, зокрема платна камера в Лук’янівському слідчому ізоляторі у Києві, проживання в якій обійдеться у 2000 гривень за добу, має більшу площу, ніж звичайна, свіжий ремонт, а також окремий душ.

У Лук’янівському слідчому ізоляторі є шість VIP-камер (одна з них жіноча). Там стоять по чотири односпальних ліжка, тоді як у безплатних зазвичай доводиться спати на двоярусних.

У платних «кімнатах» є кондиціонер, мікрохвильова піч, плазмовий телевізор, холодильник. Харчування в мешканців поліпшеного формату також відрізняється. Денна норма в них однакова, але є можливість вибору.

На початку січня 2021 року міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що загальний дохід від використання платних камер у слідчих ізоляторах перевищив 2 млн гривень.

Нагадаємо, 30 грудня 2020 року, міністр юстиції анонсував приватизацію чотирьох тюрем у новому році.