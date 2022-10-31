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До Верховної Ради вже передано проєкт бюджету на наступний рік

Юрій Лящук
glavcom.ua
До Верховної Ради вже передано проєкт бюджету на наступний рік
Проєкт держбюджету готовий до розгляду у другому читанні
фото ілюстративне

Текст проєкту держбюджету до другого читання опублікований на сайті парламенту

Кабінет Міністрів вже подав до Верховної Ради затверджений на сьогоднішньому засіданні проєкт державного бюджету на 2023 рік. Про це у Телеграм-каналі повідомив постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Кабінет Міністрів України подав до Верховної Ради проєкт закону «Про Державний бюджет України на 2023 рік» (реєстр. номер 8000), підготовлений до другого читання відповідно до Бюджетних висновків Верховної Ради», – написав Мельничук.

Текст проєкту держбюджету до другого читання опублікований на сайті парламенту.

Верховна Рада проголосувала у першому читанні проєкт Державного бюджету на наступний рік 7 жовтня.

Як йдеться у підготовленому Нацбанком Інфляційному звіті, економіка України повернеться до зростання вже наступного року.

У найближчі пів року ймовірні скорочення персоналу в кожній п’ятій українській компанії. Загалом через війну рівень бідності в Україні зріс удесятеро.

Нагадаємо, через повномасштабну війну НБУ прогнозує скорочення економіки України на 32% у 2022 році, а інфляція пришвидшиться до 30%.

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що українці можуть втратити зарплати і пенсії.

Читайте також: Бюджет на оборону. Що українці повинні розуміти
Теги: Верховна Рада Держбюджет

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