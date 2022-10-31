До Верховної Ради вже передано проєкт бюджету на наступний рік

Проєкт держбюджету готовий до розгляду у другому читанні

Текст проєкту держбюджету до другого читання опублікований на сайті парламенту

Кабінет Міністрів вже подав до Верховної Ради затверджений на сьогоднішньому засіданні проєкт державного бюджету на 2023 рік. Про це у Телеграм-каналі повідомив постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Кабінет Міністрів України подав до Верховної Ради проєкт закону «Про Державний бюджет України на 2023 рік» (реєстр. номер 8000), підготовлений до другого читання відповідно до Бюджетних висновків Верховної Ради», – написав Мельничук.

Текст проєкту держбюджету до другого читання опублікований на сайті парламенту.

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