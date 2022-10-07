Парламент у першому читанні підтримав держбюджет-2023

Розгляд проєкту держбюджету у другому читанні планується вже у жовтні

На обговорення 1270 правок пішло майже три години

Верховна Рада сьогодні, 7 жовтня, затвердила проєкт державного бюджету України на 2023 рік у першому читанні. Про це повідомив депутат від партії «Голос» Ярослав Железняк.

За підтримку проєкту проголовував 251 народний депутат.

Железняк написав, що на обговорення 1270 правок пішло майже три години.

Так, за його словами, залишилося лише дві «балансові правки», що прямо прописані у висновку Комітету:

виділення 2 млрд грн на Державний фонд регіонального розвитку та 446 млн гривень на соцзахист;

виділення 1,3 млрд грн на заходи у сфері захисту інформаційного простору та 100 млн грн - на виробництво телепрограм.

Розгляд проєкту держбюджету у другому читанні планується вже у жовтні.

Нагадаємо, 6 жовтня комітет Верховної Ради з питань бюджету підтримав проєкт державного бюджету України на 2023 рік.

Як повідомлялося, основним пріоритетом дежрбюджету-2023 буде сектор безпеки і оборони, на який виділять понад 1 трлн грн. Водночас для Міненерго, Мінекономіки, Мінцифри, Мінрозвитку громад та територій та Мінінфраструктури суттєво зменшили фінансування.