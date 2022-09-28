ЄС кулуарно закликає Україну відмовитися від «єдиного телемарафону» – посол Німеччини

Посол Німеччини вважає, що Україна має залишатися демократичною і під час війни

Німецька амбасадорка в Україні вважає, що українській владі варто було б відмовитися від «єдиного марафону» на телебаченні

Посол Німеччини Анка Фельдгузен розповіла, що ЄС непублічно закликає Київ відходити від формату «єдиного марафону» на телебаченні й давати глядачам вибір. Про це вона сказала в інтерв’ю «Європейській правді».

У відповідь на запитання, якою є позиція Берліна щодо тих кроків, які в Україні критикують як антидемократичні, зокрема, відключення від ефірів трьох телеканалів, дипломатка зазначила, що представники Євросоюзу нагадують українському уряду про необхідність залишатися демократичною державою, навіть під час війни.

«Ми, можливо, непублічно, але весь час говоримо про ці речі з українським урядом. У нас є спільна мета: щоб Україна залишилася демократичною і під час війни», – відповіла Анка Фельдгузен.

За словами дипломатки, у ЄС розуміють, що інформаційна війна є складовою сучасних війн і партнери розуміють, чому Україна заборонила проросійські канали, але оскільки під обмеження потрапили не лише вони, Київ вже неодноразово закликали переходити до більш відкритого інфопростору.

На уточнення про те, чи йдеться про відхід від «єдиного марафону», посол сказала, що це може бути одним з прикладів того, що варто зробити.

«Люди повинні мати альтернативні джерела інформації. Мені здається, що всі ваші політичні сили зараз – патріотичні. Усі хочуть, щоб Україна перемогла. Можливо, є різні погляди, але все-таки всі – патріоти. А людям треба дати можливість обирати, що вони хочуть дивитися», – зазначила Фельдгузен.

«Єдині новини» – це інформаційний телемарафон, запущений 24 лютого 2022 року з метою інформування населення щодо ситуації в Україні від початку російського вторгнення в Україну. Декілька українських телеканалів об'єдналися, щоб спільно вести телемарафон. До трансляції залучили «Суспільне», 1+1 Media, Starlight Media (ICTV), Inter Media Group (Інтер), ДТВР (Рада).

Нагадаємо, раніше Верховна Рада проголосувала за заборону транслювати свої засідання під час воєнного стану. Фактично тепер телеканал «Рада» може показувати все, окрім засідань Верховної Ради.