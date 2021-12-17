Проєкт «Економічний паспорт» потрібен президенту, щоб переобратися на другий термін – нардеп

Южаніна звернула увагу на те, що схема, за якою передбачається накопичення і збереження грошей, є ризикованою

Законопроект про економічний паспорт – це піар-хід президента з метою переобрання на другий строк. Про це заявила народний депутат, член парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.

«Законопроект непростий, він не стосується виключно дітей і не стільки дітей. Це зовсім інша політика, яка має насамперед політичний окрас. Це передвиборча програма президента і взагалі це його заявка на то, що будьте зі мною 18 років, і я виконаю свою обіцянку!», – пояснила Южаніна у ефірі телеканалу «Україна 24».

Вона також звернула увагу на те, що схема, за якою передбачається накопичення і збереження грошей, є складною і ризикованою, тож можливість реалізації проекту викликає багато запитань.

«В проекті закону передбачено щорічне зростання рентної плати і за рахунок тих додаткових надходжень формування Фонду майбутніх поколінь. Фонд – це юридична особа, яка буде здійснювати операційну діяльність. Але ще велика кількість суб’єктів господарювання, при тому приватної форми власності, які будуть забезпечувати забезпечення тих грошей, направляти їх для того, щоб вони приносили інвестиційний дохід задля того, щоби через 18 років ці накопичення не втратили свою цінність і вартість… А взагалі там пропонується дуже велика схема по використанню цих коштів протягом 18 років і т.д.», – розповіла Южаніна.

Раніше народний Олексій Гончаренко заявив, що економічний паспорт – це виключно піар-проект президента, який дискримінує українських дітей за роком народження. У свою чергу інвестиційний аналітик Сергій Фурса заявив, що така ідея не може бути реалізована в Україні, адже призведе лише до значного нарощування державного боргу, розбалансування бюджету та кризи платежів.

Нагадаємо, 6 грудня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради два законопроекти щодо запровадження «економічного паспорта українця». Ініціатива передбачає відкриття для дітей, народжених з 1 січня 2019 року, рахунків, на яких накопичуватимуться кошти від рентних платежів. Ці кошти діти зможуть використати після досягнення повноліття на освіту чи житло.