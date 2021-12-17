Головний герой 2021 року: містер Ніхто і звати його Ніяк

59% українців вважає, що ніхто з українських політиків не зробив нічого важливого для України за цей рік

Жоден з політиків не пропонує українцям майбутнього. Є гасла і красиві слова в які не вірять

Ми починаємо підводити підсумки 2021 року. Інститут майбутнього провів соціологічне людослідження про «Людину року», «Подію року» і т.д. Так от, дорогі друзі: є красиві обкладинки красивих журналів, а є реальність.

Трохи пізніше ми опублікуємо все дослідження, а зараз вашій увазі представляю лише два запитання «Хто з політиків та громадських діячів запам’ятався Вам у 2021 році найбільше? І «Хто зробив найбільше»

І от результати відповідей: 59% українців вважає, що ніхто з українських політиків не зробив нічого важливого для України за цей рік. Серед них 38% не обрали жодного політика, відповівши «ніхто» на питання, хто зробив для країни найбільше за 2021 рік. І ще 21% респондентів вказали, що їм важко дати відповідь (простіше кажучи теж «ніхто».

Такі дані отримано за результатами соціологічного дослідження «Соціально-політичні настрої українців: грудень 2021 рік», яке провів Український інститут майбутнього (UIF) спільно з соціологічною компанією «Нью Імідж Маркетинг Груп» серед 2400 респондентів за методикою face-to-face у період з 28 листопада по 10 грудня 2021 року.

Серед реальних людей перше місце громадяни все ж таки віддали В. Зеленському. Він найбільше запам’ятався 32% українців за 2021 рік. Серед них велику частку складає молодь до 24 років – 49%. А найменше він запам’ятався респондентам 55 і більше років – 23%.

На другому місці серед політиків, які найбільше запам’яталися українцям цього року Д. Разумков – 12%. Третє місце належить П. Порошенко – 7%. І з невеликим відривом четверте місце посідає Ю. Бойко, він найбільше запам’ятався 6% українцям

А ось на питання «хто найбільше зробив для країни?» маємо просто катастрофічні цифри. 59% – ніхто. Президент – 24%, що в цілому збігається з його рейтингом. Простіше кажучи, за межами свого виборця ніхто не бачить його здобутків.

А от в те, що прем‘єр-міністр Денис Шмигаль зробив щось хороше вірить 0,8% населення.

Але є ще один важливий аспект ніхто з опозиціонерів не вийшов за межі 4% в питаннні чогось хорошого зробленого для людей.

В чому причина? Не тільки в матеріальному стані. Жоден з політиків не пропонує українцям майбутнього. Є гасла і красиві слова в які не вірять.

Джерело: блог Вадима Денисенка

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