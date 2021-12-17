На Львівщині троє дітей отруїлися чадним газом

Діти живі, вони в лікарні

Чергове отруєння чадним газом у приватному будинку сталося на Львівщині. Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, в селі Задеревач у приватному одноповерховому житловому будинку отруїлися, ймовірно, чадним газом чотири особи. Серед постраждалих – троє дітей 2011-го, 2013-го та 2014 років народження.

Усіх постраждалих госпіталізували у Стрийську лікарню. Медики кажуть, що діти у стані легкого ступеня важкості.

Будинок обладнаний твердопаливним котлом опалення та ПГ-4. Причина та обставини отруєння встановлюють.

Чадний газ може накопичуватись у приміщеннях з поганою вентиляцією або при несправності димоходу – це найбільш розповсюджені причини. При тривалому перебуванні у таких приміщеннях, у людей можуть з’являтися характерні симптоми отруєння чадним газом. Нерідко їх не помічають, адже газ не має специфічного запаху. Отже, при інтоксикації організму чадним газом спостерігаємо: головний біль, підвищену втомлюваність, запаморочення, нудоту.

Що робити, якщо ви запідозрили можливе отруєння чадним газом:

Перш за все, необхідно вимкнути всі опалювальні прилади, крім електричних.

Наступний крок – забезпечити провітрювання помешкання, впустити максимальну кількість свіжого повітря.

Далі потрібно оцінити стан потерпілого. Щоб з’ясувати, чи людина у свідомості – ставимо прості запитання: чи чують вас, бачать. Якщо відсутня свідомість – намагаємось встановити дихання. Прислуховуємось і намагаємось почути вдих-видих, спостерігаємо за екскурсією грудної клітки. Якщо дихання наявне – кладемо потерпілого у стійке положення на бік. Якщо дихання відсутнє, потрібно розпочати негайну серцево-легеневу реанімацію. При цьому обов’язково потрібно викликати швидку.

Можна набрати службу екстреної медичної допомоги, та за допомогою функції гучномовця у телефоні пояснити усю ситуацію, в цей самий момент надаючи першу необхідну допомогу».

Нещодавно трагедія сталась у Вінниці. Молода пара вчаділа в квартирі.

Нагадаємо, у Броварах чадним газом отруїлася ціла родина.

Також у Сумах родина отруїлася чадним газом, в результаті трьох дітей госпіталізували.

Як повідомлялося, в одному з приватних будинків у Києві було знайдено мертвими чоловіка та жінку, 1974 та 1982 року відповідно. Подружжя виявили з ознаками отруєння чадним газом від працюючого газового пальника.