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    На Львівщині троє дітей отруїлися чадним газом

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    Медики кажуть, що діти у стані легкого ступеня важкості - На Львівщині троє дітей отруїлися чадним газом
    Медики кажуть, що діти у стані легкого ступеня важкості
    фото з відкритих джерел

    Діти живі, вони в лікарні

    Чергове отруєння чадним газом у приватному будинку сталося на Львівщині. Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, в селі Задеревач у приватному одноповерховому житловому будинку отруїлися, ймовірно, чадним газом чотири особи. Серед постраждалих – троє дітей 2011-го, 2013-го та 2014 років народження.

    Усіх постраждалих госпіталізували у Стрийську лікарню. Медики кажуть, що діти у стані легкого ступеня важкості.

    Будинок обладнаний твердопаливним котлом опалення та ПГ-4. Причина та обставини отруєння встановлюють.

    Чадний газ може накопичуватись у приміщеннях з поганою вентиляцією або при несправності димоходу – це найбільш розповсюджені причини. При тривалому перебуванні у таких приміщеннях, у людей можуть з’являтися характерні симптоми отруєння чадним газом. Нерідко їх не помічають, адже газ не має специфічного запаху. Отже, при інтоксикації організму чадним газом спостерігаємо: головний біль, підвищену втомлюваність, запаморочення, нудоту.

    Що робити, якщо ви запідозрили можливе отруєння чадним газом:

    • Перш за все, необхідно вимкнути всі опалювальні прилади, крім електричних.
    • Наступний крок – забезпечити провітрювання помешкання, впустити максимальну кількість свіжого повітря.
    • Далі потрібно оцінити стан потерпілого. Щоб з’ясувати, чи людина у свідомості – ставимо прості запитання: чи чують вас, бачать. Якщо відсутня свідомість – намагаємось встановити дихання. Прислуховуємось і намагаємось почути вдих-видих, спостерігаємо за екскурсією грудної клітки. Якщо дихання наявне – кладемо потерпілого у стійке положення на бік. Якщо дихання відсутнє, потрібно розпочати негайну серцево-легеневу реанімацію. При цьому обов’язково потрібно викликати швидку.
    • Можна набрати службу екстреної медичної допомоги, та за допомогою функції гучномовця у телефоні пояснити усю ситуацію, в цей самий момент надаючи першу необхідну допомогу».

    Нещодавно трагедія сталась у Вінниці. Молода пара вчаділа в квартирі.

    Нагадаємо, у Броварах чадним газом отруїлася ціла родина.

    Також у Сумах родина отруїлася чадним газом, в результаті трьох дітей госпіталізували.

    Як повідомлялося, в одному з приватних будинків у Києві було знайдено мертвими чоловіка та жінку, 1974 та 1982 року відповідно. Подружжя виявили з ознаками отруєння чадним газом від працюючого газового пальника.

    Теги: трагедія газ Львівщина діти отруєння опалення лікарня
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    На Львівщині троє дітей отруїлися чадним газом