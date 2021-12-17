Документ, який шокує. Міноборони повідомило про проблеми з дизельним пальним в армії

Відповідальність за цей стан ЗСУ несе особисто Зеленський, адже оборона – його прямий обов‘язок і це записано в Конституції

Тепер уявляєте, в якому стані армія опинилася під час загрози вторгнення?

Те, що ви зараз прочитаєте – ШОК. Принаймні, я був шокований, коли отримав цей документ з міністерства оборони.

Я знав, що в армії є проблема з дизельним пальним, три місяці намагався отримати відповідь. Отримав після скандалів, але навіть не уявляв, що все НАСТІЛЬКИ ПОГАНО.

Отже:

Дизель є головним пальним для ЗСУ. Переважна більшість техніки працює на ньому. Але станом на 14 грудня уряд закупив 29% від потреби. Це лише закупив. Фактично, реального пального є лише 17%

Тепер уявляєте, в якому стані армія опинилася під час загрози вторгнення? І наскільки вистачить наявних запасів?!

Відповідальність за цей стан ЗСУ несе особисто Зеленський, адже оборона – його прямий обов‘язок і це записано в Конституції! Тим не менш, верховний головнокомандувач замість того, щоб займатися боєздатністю армії, літає в резиденцію святкувати ювілей голови свого офіса, розважається на концерті свого «Кварталу». У Зеленського ВСЕ ЧУДОВО.

А який стан у України, серед іншого, зрозуміло з цієї відповіді Міністерства Оброни.

Читайте також:

Джерело: блог Володимира Ар'єва

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.