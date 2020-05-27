RAB-тариф потрібний для приватизації державних обленерго – Фонд Держмайна



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Експерти підкреслили, що необхідно враховувати інвестиційну привабливість операторів системи розподілу для всіх інвесторів

Було дві спроби щодо впровадження стимулюючого тарифоутворення, але вони не закінчились успіхом, - Мігков

Розпочинати приватизацію обленерго без чіткого впровадження RAB-тарифу – неправильно. Про це заявив Фонд державного майна на засіданні круглого столу Європейської бізнес асоціації, присвячений темі залучення інвестицій в електроенергетичний сектор.

«Однозначно, розпочинати приватизацію без RAB-тарифу, навіть розуміючи, що він буде впроваджений в подальшому - це неправильний крок. Знаю, що було дві спроби щодо впровадження стимулюючого тарифоутворення, але вони не закінчились успіхом. Ми очікуємо, що новий проект буде значно привабливіший, ніж діюча система Витрати+», - зазначив заступник директора Департаменту управління корпоративними правами держави та державними підприємствами Фонду державного майна Андрій Мягков.

Також експерти підкреслили, що необхідно враховувати інвестиційну привабливість операторів системи розподілу для всіх інвесторів.

Керівник відділу супроводу угод міжнародної аудиторської компанії «Ernst & Young» Богдан Ярмоленко зазначив, що при впровадженні стимулюючого регулювання необхідно враховувати показники, на які дивляться інвестори. Тому для мотивації інвестування в електромережі пропонується визначати ставку дохідності на рівні середньозваженої вартості капіталу(WACC). Це важливо для іноземних інтересантів, що цікавились приватизацією українських ОСР.

«Для них було цікаво перш за все ставка повернення капіталу. Вони були зацікавлені вкладати. Якщо ставка буде для них прийнятною, вони готові інвестувати, купувати ОСР і що важливо - вкладати капітал в їх реновацію та реконструкцію», - зазначає Ярмоленко.

Раніше народний депутат Людмила Буймістер зазначала, що приватизація державних обленерго може бути зірвана, якщо НКРЕКП не перегляне методологію на предмет зміни умов вкладення коштів для інвесторів.