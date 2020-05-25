Фонд держмайна замінували через зміну керівництва «Центренерго»



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Голова Фонду держмайна повідомив, що відомство продовжило роботу після завершення роботи правоохоронців

Активна терористична діяльність пов'язана з «Центренерго» і процесом щодо зміни його керівництва, який мав сьогодні пройти, - Сенниченко

Фонд держмайна та Шостий апеляційний суд замінували, щоб не допустити зміну керівництва «Центренерго». Про це повідомив голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко на своїй сторінці в Facebook, пише pg.

«Коли в один день Шостий апеляційний суд отримує повідомлення про мінування (а саме це відбулося сьогодні), і одночасно Фонд Держмайна також отримує повідомлення про мінування, очевидно, така активна терористична діяльність пов'язана з «Центренерго» і процесом щодо зміни його керівництва, який мав сьогодні пройти», - написав Сенниченко.

Голова Фонду держмайна також повідомив, що Апеляційний суд продовжив роботу після завершення перевірки приміщення правоохоронцями і скасував ухвалу, якою було заблоковано призначення нового керівника «Центренерго».

«Суд оперативно продовжив роботу і прийняв довгоочікуване рішення. Скасовано ухвалу, якою було заблоковано призначення нового директора Центренерго. Тероризм не спрацював», - написав Сенниченко.

Голова Фонду держмайна додав, що його співробітники також готові продовжити працювати після завершення роботи правоохоронців.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час пресконференції з нагоди річниці президентства пообіцяв приватизувати збиткову держкомпанію «Центренерго», яка має борги перед шахтарями через схеми, організовані людьми та структурами, близькими до олігарха Ігоря Коломойського.

Як повідомлялося, влітку 2019 року в держкомпанії «Центренерго» був призначений новий менеджмент, який пов'язують з групою «Приват» Ігоря Коломойського. За підсумками 2019 року збитки держкомпанії склали 2,5 млрд грн, в 2018 вона була прибутковою (1,4. млрд грн).

Зокрема, в серпні «Центренерго» підписала договір на поставку вугілля з Росії на 400 млн грн з ТОВ «Нафта Форс», засновник і директор якої був оператором на АЗС ANP (входить в групу Приват) в Києві. За інформацією видання «Цензор.нет», вугілля поставлявся за ціною 3 165 грн за тону, що вдвічі більше ринкової на той момент - 1 741 грн за тону. Крім того, «Центренерго» почало поставляти за заниженими цінами електроенергію на підприємства групи «Приват» - Нікопольський і Запорізькі заводи феросплавів, «Дніпроазот», а також трейдера «Юнайтед Енерджі».

12 травня народний депутат від «Батьківщини» Михайло Волинець і його колега з фракції «Європейської солідарності» Михайло Бондар закликали прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, а також в.о. міністра енергетики Ольгу Буславець розібратися із закупівлею енергоносіїв для держкомпанії «Центренерго».

На початку травня під час наради в Мінекоенерго в.о. міністра Ольга Буславец розкритикувала «Центренерго» за відмову від закупівлі вугілля державних шахт, борги перед шахтарями і початок закупівель природного газу у компанії «Юнайтед Енерджі», близької до олігарха Ігоря Коломойського, яка стала найбільшим імпортером електроенергії з Росії після так званої «правки Геруса» по відкриттю прямих поставок з РФ.