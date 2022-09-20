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Рада ЄС затвердила виділення Україні €5 млрд

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Рада ЄС затвердила виділення Україні €5 млрд
9 вересня міністри фінансів ЄС погодили заяву на підтримку додаткової допомоги Україні
фото ілюстративне

Фінансова допомога доповнює іншу підтримку України Євросоюзом, яка вже надається

Рада Європейського союзу затвердила виділення 5 млрд євро макрофінансової допомоги Україні. Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.

«9 вересня міністри фінансів ЄС погодили заяву на підтримку цієї додаткової допомоги Україні у розмірі 5 млрд євро на неформальному засіданні ради Ecofin у Празі. Сьогодні цю додаткову допомогу було офіційно ухвалено після того, як необхідні формальні кроки були виконані всього за 11 днів», – йдеться у повідомленні.
 
Уточнюється, що фінансова допомога доповнює іншу підтримку України Євросоюзом, яка вже надається у гуманітарній, митній та оборонній сферах, а також у сфері розвитку.

Нагадаємо, за існуючим прогнозом, ВПП України цього року може впасти на 50%, тож очевидно, що країна потребує швидкої фінансової підтримки, щоб держава могла функціонувати та надавати найважливіші послуги для населення країни.

До слова, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн повідомила, що до 11 вересня Брюссель запропонує Україні додаткові 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги. 

Також повідомлялося, що Європейський Союз розпочинає юридичну підготовку для передачі заморожених російських активів, у тому числі власності олігархів, на відновлення України після завершення бойових дій.

Європейська комісія розробила стратегічний план післявоєнного відновлення України під назвою «Відбудувати Україну» на сотні мільярдів євро. ЄС вимагатиме від Києва боротися з корупцією та проводити реформи.

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Теги: війна Україна Європейський союз

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