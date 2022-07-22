П'ятий транш військової допомоги від ЄС: на що підуть кошти

У ЄС вирішили, як використати нові 500 млн євро для озброєння України

Завдяки п'ятому траншу, вартістю 500 млн євро, внесок ЄС у рамках Європейського фонду підтримки миру для України тепер складе 2,5 млрд євро

Рада ЄС формалізувала рішення про надання Україні додаткових 500 млн євро військової допомоги. 490 млн євро витратять на військову техніку. Про це повідомляє пресслужба Європейської Ради.

Відповідно до поточних пріоритетів, висловлених українським урядом, і підтримки, наданої до цього часу, заходи допомоги складаються з 490 млн євро на військову техніку, і 10 млн євро, призначених для покриття забезпечення обладнанням і витратними матеріалами, такими як засоби індивідуального захисту, аптечки першої допомоги та пальне.

Завдяки п’ятому траншу вартістю 500 млн євро внесок ЄС у рамках Європейського фонду з підтримки миру для України тепер становитиме 2,5 мільярда євро.

«ЄС залишається зосередженим і непохитним у своїй підтримці України в її боротьбі за свободу та незалежність. Україні потрібно більше зброї; ми її надамо. У цьому контексті країни-члени ЄС погодилися мобілізувати п’ятий транш військової допомоги в розмірі 500 млн євро, що збільшує загальну суму військової підтримки Збройних Сил України до 2,5 млрд євро» – заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що країни Євросоюзу погодили п'ятий транш у розмірі 500 млн євро військової допомоги Україні.

Виділення четвертого траншу у розмірі 500 млн євро на військову допомогу для України Рада ЄС схвалила наприкінці травня. Попередні транші допомоги ЄС погодив 28 лютого, 23 березня та 13 квітня 2022 року.

Також раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки нададуть Україні новий пакет військової допомоги на $400 млн.