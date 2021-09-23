Радник Зеленського сказав, коли МВФ може надати Україні новий транш

Місія МВФ продовжить свою роботу протягом наступних тижнів

Радник президента України Олег Устенко розповів, коли Міжнародний валютний фонд може надати новий транш державі. Про це повідомляє «РБК-Україна».

Радник Зеленського очікує, що через два – три тижні після того, як місія МВФ закінчить працювати в Україні, питання нового траншу винесуть на засідання Ради директорів фонду.

«Ми очікуємо, що ми отримаємо $750 млн відразу після засідання Ради директорів МВФ. І ми також очікуємо, що співпрацю по цій програмі буде продовжено і до кінця року ми отримаємо додаткові кошти», – заявив Устенко.

Нагадаємо, напередодні глава місії МВФ провела перші перемовини з українською владою.

Місія продовжить свою роботу протягом наступних тижнів. Представники фонду проведуть низку зустрічей із органами виконавчої влади України для оцінки досягнення цілей програми. За результатами роботи місії очікується підготовка необхідних документів для першого перегляду спільної програми Stand-By та розгляду Радою директорів МВФ, зазначили в пресслужбі Мінфіну.

Нагадаємо, 21 вересня в Україні почала роботу місія Міжнародного валютного фонду. Місія працюватиме в онлайн-режимі. Очікується продовження обговорень з владою України першого перегляду програми Stand-By, що підтримується МВФ.

Україна в рамках другого траншу очікує $750 млн відповідно до програми stand-by, яку повинні розглянути під час віртуальної зустрічі.

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