Зовнішній борг України за останній квартал зріс на $2,2 млрд

Тепер зовнішній борг становить $125,3 млрд

У другому кварталі 2021 року валовий зовнішній борг України зріс на $2,2 млрд. Тепер він становить $125,3 млрд. Про це повідомляє Національний банк України.

Згідно з даними Нацбанку, борг зменшився на $0,4 млрд. При цьому валовий зовнішній борг України зріс за рахунок боргу державного сектору, який зріс на $2,2 млрд і склав $55,8 млрд (або 33,8% від ВВП), тоді як обсяг зовнішніх зобов'язань приватного сектора залишився на рівні першого кварталу 2021 року і склав $69,5 млрд (або 42,1% від ВВП).

Основною валютою зовнішніх запозичень України станом на кінець другого кварталу 2021 року залишається долар США, його частка склала 62,2% від загального обсягу зовнішнього боргу.

У той же час, зменшилася частка запозичень в євро – з 23,4% до 23,1%. Частка зовнішньої заборгованості в гривні зросла до 4,0% від обсягу боргу.

Зобов'язання в російських рублях не змінилися протягом кварталу і становлять 0,7% від обсягу зовнішніх зобов'язань.

До слова, Петро Порошенко пропонує за рахунок коштів МВФ виплатити 13-ту пенсію. «Євросолідарність» також наголосшує, що Державний бюджет на 2022 рік не може бути антисоціальним.

Нагадаємо, раніше Міжнародний валютний фонд виділив країнам світу рекордні $650 мільярдів у рамках загального розподілу спеціальних прав запозичення. З цієї суми Україна отримала без умов та зобов'язань $2,7 мільярда.

Крім того, президент Зеленський очікує на два транші від МВФ до кінця року.