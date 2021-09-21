  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Зовнішній борг України за останній квартал зріс на $2,2 млрд

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Загальний борг зменшився на $0,4 млрд - Зовнішній борг України за останній квартал зріс на $2,2 млрд

    Загальний борг зменшився на $0,4 млрд

    Фото з відкритих джерел

    Тепер зовнішній борг становить $125,3 млрд

    У другому кварталі 2021 року валовий зовнішній борг України зріс на $2,2 млрд. Тепер він становить $125,3 млрд. Про це повідомляє Національний банк України.

    Згідно з даними Нацбанку, борг зменшився на $0,4 млрд. При цьому валовий зовнішній борг України зріс за рахунок боргу державного сектору, який зріс на $2,2 млрд і склав $55,8 млрд (або 33,8% від ВВП), тоді як обсяг зовнішніх зобов'язань приватного сектора залишився на рівні першого кварталу 2021 року і склав $69,5 млрд (або 42,1% від ВВП).

    Основною валютою зовнішніх запозичень України станом на кінець другого кварталу 2021 року залишається долар США, його частка склала 62,2% від загального обсягу зовнішнього боргу.

    У той же час, зменшилася частка запозичень в євро – з 23,4% до 23,1%. Частка зовнішньої заборгованості в гривні зросла до 4,0% від обсягу боргу.

    Зобов'язання в російських рублях не змінилися протягом кварталу і становлять 0,7% від обсягу зовнішніх зобов'язань.

    До слова, Петро Порошенко пропонує за рахунок коштів МВФ виплатити 13-ту пенсію. «Євросолідарність» також наголосшує, що Державний бюджет на 2022 рік не може бути антисоціальним.

    Нагадаємо, раніше Міжнародний валютний фонд виділив країнам світу рекордні $650 мільярдів у рамках загального розподілу спеціальних прав запозичення. З цієї суми Україна отримала без умов та зобов'язань $2,7 мільярда.

    Крім того, президент Зеленський очікує на два транші від МВФ до кінця року.

    Теги: борг МВФ банк бюджет Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Зовнішній борг України за останній квартал зріс на $2,2 млрд