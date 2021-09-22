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    Економіка та фінанси

    Глава місії МВФ провела перші переговори з українською владою

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    Міністр фінансів України Сергій Марченко мав розмову з главою місії Європейського департаменту МВФ Іванною Голлар - Глава місії МВФ провела перші переговори з українською владою
    Міністр фінансів України Сергій Марченко мав розмову з главою місії Європейського департаменту МВФ Іванною Голлар
    фото: мінфін

    Зустріч відбулась в онлайн-режимі

    Місія Міжнародного валютного фонду почала працювати в Україні. Глава місії Іванна Владкова-Голлар провела переговори з міністром фінансів України Сергієм Марченком, повідомляє пресслужба Мінфіну.

    «Сторони обговорили прогрес у виконанні структурних «маяків» у рамках Програми співробітництва та питання, які ще залишились, зокрема, забезпечення незалежності Національного банку та антикорупційних органів», – йдеться в повідомленні.

    За даними пресслужби Мінфіну також сторони обговорили «важливість прийняття Верховною Радою України законопроєкту 5600, який створює додатковий ресурс для бюджету 2022». (Податки збільшуються на 30 млрд гривень за рік, – ред.).

    Місія продовжить свою роботу протягом наступних тижнів. Представники фонду проведуть низку зустрічей із органами виконавчої влади України для оцінки досягнення цілей програми. За результатами роботи місії очікується підготовка необхідних документів для першого перегляду спільної програми Stand-By та розгляду Радою директорів МВФ, зазначили в прес-службі Мінфіну.

    Нагадаємо, 21 вересня в Україні почала роботу місія Міжнародного валютного фонду. Місія працюватиме в онлайн-режимі. Очікується продовження обговорень з владою України першого перегляду програми Stand-By, що підтримується МВФ.

    Україна в рамках другого траншу очікує 750 млн доларів відповідно до програми stand-by, яку повинні розглянути під час віртуальної зустрічі.

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    Теги: МВФ кредит економіка податки фінансування Україна
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    Глава місії МВФ провела перші переговори з українською владою