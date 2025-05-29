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Рахункова палата виявила відхилення у Фонді держмайна на понад 16 млрд грн

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Рахункова палата виявила відхилення у Фонді держмайна на понад 16 млрд грн
Рахункова палата ухвалила звіт за результатами фінансового аудиту Фонду державного майна за 2024 рік
фото з відкритих джерел

Йдеться не про розкрадання, збитки державі чи ознаки шахрайства, а про відхилення в бухгалтерському обліку

Фонд державного майна (ФДМУ) не формував та не подавав до Міністерства фінансів та Міністерства економіки консолідованої фінансової звітності щодо понад 2 тис. держпідприємств, які перебувають у його сфері управління. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Рахункову палату.

Фінансовий аудит Фонду держмайна став першою проведеною перевіркою відповідно до міжнародних стандартів. Результати аудиту виявили заниження у консолідованій фінансовій звітності органу загальної суми довгострокових фінансових інвестицій та власного капіталу на майже 16,5 млрд грн. Це відбулося через неврахування показників підприємств зі сфери управління ФДМУ.

За словами члена Рахункової палати Геннадія Пліса, йдеться не про розкрадання, збитки державі чи ознаки шахрайства, а про відхилення в бухгалтерському обліку. Звітність було відкориговано на зазначену суму.

Зазначається, що Фонд держмайна здійснював переоцінку основних засобів однієї групи не одночасно. Це вплинуло на повноту і достовірність розкриття інформації у консолідованій звітності органу та контрольованих ним суб’єктів.

«До прикладу, регіональне відділення ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях дооцінило будівлю, розташовану у Вінниці, на 15,6 млн грн, тоді як багатоповерхова будівля ФДМУ в центрі Києва оцінена в одну гривню», – навів приклад Пліс.

У примітках до фінансової звітності не було розкрито таку важливу інформацію як дані про облікову політику ФДМУ; обмеження у володінні активами; операції з пов’язаними сторонами; перелік контрольованих суб’єктів. Відсутність цієї інформації, а також єдиної облікової політики Фонду унеможливлює повноцінну оцінку фінансового стану ФДМУ, вважають аудитори.

З огляду на недоліки та порушення, виявлені під час аудиту, Рахункова палата надала низку рекомендацій. Зокрема, Фонду державного майна запропонували забезпечити повне розкриття інформації про фінансові інвестиції у всі підприємства, що належать до сфери його управління; скласти та подати консолідовану звітність згідно з чинними нормативами; розробити й запровадити єдину облікову політику, провести належну переоцінку активів.

Нагадаємо, Київський автомобільний ремонтний завод продано на приватизаційному аукціоні за 310 млн грн, що більш ніж у три з половиною рази перевищує стартову ціну, яка становила 88,4 млн грн.

Як повідомлялося, Фонд державного майна переказав до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії 1,2 млрд грн від передання в оренду торгових площ націоналізованого ТРЦ Ocean Plaza.

До слова, аукціонна комісія визначила стартову ціну та умови приватизації заводу «Вінницяпобутхім».

Теги: Фонд державного майна аудит Рахункова палата

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