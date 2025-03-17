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Фонд держмайна отримав 1,2 млрд грн від ТРЦ Ocean Plaza

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Фонд держмайна отримав 1,2 млрд грн від ТРЦ Ocean Plaza
Підготовка до приватизації Ocean Plaza триває
фото з відкритих джерел

Понад мільйон гривень пішло на ліквідацію наслідків збройної агресії РФ

Фонду державного майна переказав до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії 1,2 млрд грн від передання в оренду торгових площ націоналізованого ТРЦ Ocean Plaza. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ФДМУ.

ФДМУ управляє часткою у розмірі 66,65% статутного капіталу ТОВ «Інвестиційний союз «Либідь», який є власником активу. На цей час триває підготовка об’єкта до приватизації.

«Поки триває підготовка Ocean Plaza до приватизації, він вже працює на економіку країни. Кожен відвідувач цього ТРЦ фактично підтримує економіку та допомагає країні ставати сильнішою», – каже очільниця Фонду державного майна Іванна Смачило.

ТРЦ Ocean Plaza – торгово-розважальний центр, був один з найбільших в Україні. Відкритий 19 листопада 2012 року. Площа будівлі – 165 тис. м². На даху розташовано пляжний комплекс «City Beach Club». З серпня 2022 перейшла в управління агенції з розшуку та менеджменту активів – АРМА.

Мажоритарним власником (51 %) ТРЦ є російська компанія сім'ї та партнерів олігарха Аркадія Ротенберга[3], через це 25 липня 2022 року центр було закрито. 12 серпня Печерський райсуд Києва скасував арешт на будівлю ТРЦ Ocean Plaza і розморозив рахунки, ТРЦ був відкритий у жовтні 2022 року.

У березні 2023 року ВАКС конфіскував ТРЦ Ocean Plaza у російських олігархів Аркадія й Ігоря Ротенбергів. У дохід держави тоді перейшли 100% частки статутного капіталу ТОВ «Авангард-Віларті», зареєстровані на кіпрські Ocean Plaza Project (Cyprus) Limited і Ethoder Investments Limited; а також 66,65% частки статутного капіталу ТОВ «Інвестиційний союз «Либідь».

Як повідомлялося, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду ВАКС залишила без змін рішення першої інстанції про націоналізацію багатомільйонних боргів торгово-розважального центру Ocean Plaza перед російськими олігархами Аркадієм Ротенбергом, його сином Ігорем та ще двома особами шляхом застосування санкцій щодо кредиту.

До слова, Україна оголосила в розшук підсанкційних російських олігархів Аркадія та Ігоря Ротенбергів. Вони наближені до диктатора Володимира Путіна.

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Теги: Київ столиця бізнес гроші Фонд державного майна

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