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Рахункова палата пояснила, навіщо оподатковувати доходи полонених росіян

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Рахункова палата пояснила, навіщо оподатковувати доходи полонених росіян
Кабмін вважає, що військовополонені повинні сплачувати податок на доходи фізичних осіб, а також військовий збір
фото: glavcom.ua

Військовополонені повинні сплачувати податок на доходи фізичних осіб, а також військовий збір

Кабінет міністрів схвалив проєкт закону про оподаткування доходів військовополонених росіян. Член Рахункової палати Кирило Клименко пояснив, навіщо оподатковувати доходи полонених окупантів, передає «Главком».

Зі слів Клименка, підтверджені витрати на утримання російських військовополонених можуть стати частиною фінансових претензій до Росії у майбутньому.

«Витрати на утримання цієї категорії осіб можуть стати частиною фінансових претензій України до держави-агресора у майбутньому. Ми маємо бути певні, що вони документально підтверджені та обґрунтовані», – зазначив Клименко.

Він додає, що належний облік витрат на забезпечення системи утримання військовополонених є важливим з огляду на відповідальність і підзвітність уряду перед українськими платниками податків.

Раніше представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, посилаючись на відповідний законопроєкт, схвалений урядом 9 травня, повідомив, що Кабінет міністрів схвалив Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо відображення у податковому розрахунку сум податку на доходи фізичних осіб та військового збору, нарахованих на винагороду за працю військовополонених».

Військовополонені повинні сплачувати податок на доходи фізичних осіб, а також військовий збір.

Згідно із законопроєктом, військовополонені будуть визначені окремою категорією фізичних осіб-нерезидентів України згідно з Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими (1949) та Додатковим протоколом до Женевських конвенцій (1977).

Нагадаємо, журналіст «Главкома» побував у найбільшому таборі для російських військовополонених на заході України. Об’єкт розміщений на базі колишньої колонії, але де саме, адміністрація просить не вказувати з міркувань безпеки.

Умови праці російських військовополонених в Україні не дуже скидаються на тюремні. Робочий день триває вісім годин. Це може бути наряд на кухні, плетіння меблів, склеювання паперових пакетів, зварювальні роботи, робота на городі.

Раніше представник омбудсмана поспілкувався із російськими полоненими, котрих відправили додому 19 березня. Безпосередньо перед обміном росіян запитали, чи мають вони претензії щодо перебування у полоні. Як інформує «Главком», відповідне відео оприлюднив омбудсман України Дмитро Лубінець.

«Ви наче додому зібралися їхати, а якісь сумні, немає радості», – сказав представник омбудсмана, на що полонені відповіли: «Втомилися». На запитання ж, від чого втомилися, росіяни зауважили: «Від усього».

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Теги: Рахункова палата росіяни законопроєкт полон податки

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