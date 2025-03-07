Визначено умови приватизації «Вінницяпобутхім», який належав російському олігарху

Стартова ціна продажу об'єкта становить 301 406 452 грн

Аукціонна комісія визначила стартову ціну та умови приватизації заводу «Вінницяпобутхім». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на фонд державного майна України.

Стартова ціна продажу об'єкта становить 301 406 452 грн.

Також були розроблені умови приватизації державного пакета акцій ПрАТ «Вінницяпобутхім», зокрема:

Збереження основних видів діяльності товариства.

Погашення боргів із заробітної плати та до бюджету протягом шести місяців.

Виплата простроченої кредиторської заборгованості.

Важливо врахувати, що кредиторська заборгованість не повертається особам до яких застосовано спеціальні економічні санкції та представникам РФ.

Соціальні гарантії працівникам і недопущення звільнень протягом шести місяців.

Недопущення покупцем подальшого продажу, відчуження або здачі в оренду майна особам до яких застосовано спеціальні економічні санкції та представникам РФ.

«Найближчим часом Фонд направить на затвердження Уряду умови приватизації та стартову ціну пакета акцій ПрАТ «Вінницяпобутхім», після чого буде визначена дата аукціону», – йдеться у повідомленні.

ПрАТ «Вінницяпобутхім» – одне з провідних виробників миючих засобів в Україні. Це підприємство раніше належало російському олігарху Володимиру Плесовських та було стягнуто у дохід держави рішенням Вищого антикорупційного суду згідно із законом України «Про санкції».

Нагадаємо, у липні 2024 року Україна націоналізувала завод «Вінницяпобутхім», який належав російському олігарху Віктору Кононову на суму 2 млрд грн. Як повідомляється, за матеріалами Служби безпеки Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін’юсту щодо передачі в дохід України ПрАТ «Вінницяпобутхім», яким володів олігарх з Росії Віктор Кононов. Відповідно до матеріалів провадження на цьому підприємстві вироблялася косметична продукція та побутова хімія таких брендів як «Ушастый нянь», «Мистер чистер», «Sarma» тощо.

Згодом 14 лютого, Кабмін включив до переліку обʼєктів великої приватизації державної власності «Вінницяпобутхім», який належав російському олігарху Віктору Кононову.