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Київський авторемонтний завод продали втридорога: хто новий власник

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Київський авторемонтний завод продали втридорога: хто новий власник
Київський автомобільний ремонтний завод продали на аукціоні втричі дорожче
фото: ФДМУ

ТОВ «Магістральбудтрейд» придбало авторемонтний завод у Києві втричі дорожче стартової ціни

Київський автомобільний ремонтний завод продано на приватизаційному аукціоні за 310 млн грн, що більш ніж у три з половиною рази перевищує стартову ціну, яка становила 88,4 мільйона. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Фонд держмайна України.

На аукціон було виставлено єдиний майновий комплекс державного підприємства. До нього входять 71 об’єкт нерухомості та інфраструктури загальною площею 26 709 квадратних метрів, а також 22 одиниці автотранспорту.

Завод спеціалізується на технічному обслуговуванні та ремонті транспортних засобів і має повноцінну діючу виробничу базу. Підприємство розташоване в Києві, на вулиці Миколи Василенка, 1.

Однією з умов продажу було обов’язкове погашення боргів підприємства та збереження працівників. Звільнення персоналу заборонене щонайменше протягом шести місяців після переходу заводу у приватну власність.

Попри те, що станом на 2016 рік завод перебував у процесі ліквідації, у 2023 році він показав прибуток у розмірі 73 тис. грн, хоча вже у 2024-му зазнав збитків на суму 12 тис. грн.

Хто переміг в аукціоні

Новим власником заводу стало ТОВ «Магістральбудтрейд», що зареєстроване у 2022 році. Його статутний капітал становить 700 тис. грн. Основним видом діяльності компанії є надання в оренду та експлуатацію власного або орендованого нерухомого майна.

Крім того, вона займається ремонтом і технічним обслуговуванням обладнання, монтажем машин та устаткування, а також організацією будівництва.

Бенефіціарним власником компанії є Євгеній Заболотний.

Нагадаємо, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 1 квітня провів аукціон з продажу колишнього головного офісу «Сбербанку» в Києві, його за 916 млн грн збирається придбати одне з держпідприємств. 

Повідомляється, що переможець аукціону отримав право придбати будинок площею 6868,9 кв. м на вул. Володимирській, 46 разом з основними засобами (554 одиниці обладнання). 

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Теги: завод аукціон Фонд державного майна

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