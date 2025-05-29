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У Литві виник скандал із виплатами для українських біженців

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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У Литві виник скандал із виплатами для українських біженців
Литва витратила частину грошей для біженців з України на росіян та білорусів
фото із відкритих джерел

813 людей, які отримали допомогу від ЄС для українських біженців, не були громадянами України

Частину допомоги від Євросоюзу для українських біженців у Литві отримали також громадяни Росії та Білорусі. Про це пише «Главком» із посиланням на LRT.

У 2022-2023 роках ЄС виділив близько 17 млн євро на реалізацію проєкту «Допомога біженцям від війни з України». Як пише видання, у межах проєкту біженці з України отримують у Литві продукти, ліки, засоби гігієни, а також можуть вивчати литовську мову й користуватись програмами підтримки працевлаштування.

Державна аудиторська служба Литви з’ясувала, що 813 людей, які отримали допомогу від ЄС для українських біженців, не були громадянами України. Серед них – жителі 43 країн, зокрема Росії, Білорусі, Узбекистану, Казахстану та Таджикистану.

Як повідомляє LRT, інцидент викликав невдоволення серед литовських чиновників. Через скандал директорка Європейського агентства соціальних фондів (ESFA), яке займалося розподілом допомоги, Ліна Невінскене пішла з посади.

«Ми оцінюємо це негативно. Так не повинно було статися. Проводиться внутрішній аудит, ми з’ясовуємо, як це могло трапитися», – заявила в коментарі LRT заступниця міністра соціального захисту та праці Ріта Ґрігалєнє.

У самому агентстві ESFA відкинули критику та заявили, що допомогу іноземцям надавали згідно з чинними на той час правилами. Крім того, в агентстві зазначили, що підтримку отримали не 813 людей, як повідомлялося раніше, а лише 484.

«Ситуація виникла через тлумачення документів, які діяли на той час. Згідно з ними, в додаткових заходах – таких як курси литовської мови та субсидії при працевлаштуванні – могли брати участь соціально вразливі особи не обов’язково з України», – заявила керівниця відділу розвитку проєктів ESFA Йоліта Пятрайтієне.

Попри це, Міністерство Литви підтвердило, що організація, яка реалізовувала проєкт, повинна буде повернути виділені кошти у встановлений строк.

Нагадаємо, ексміністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс висловив своє обурення та розчарування щодо затягування постачання зброї Україні та запровадження жорстких санкцій проти Росії. Його саркастичне повідомлення зʼявилося у соцмережі Х після чергової масованої ракетної атаки РФ на українські міста та села.

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Теги: аудит біженці Литва українці гроші

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